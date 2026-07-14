Fuertes lluvias derrumban un tejado y matan a 11 personas en el noroeste de Pakistán

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El accidente ocurrió en el distrito de Kohat, en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, según Bilal Faizi, del servicio provincial de emergencias.

Los rescatistas recuperaron 11 cuerpos, en su mayoría mujeres y niños, y los entregaron a sus familiares para su entierro, señaló Faizi.

Las intensas lluvias monzónicas también azotaron la región de Gilgit-Baltistán el lunes, lo que provocó aludes de tierra que bloquearon varias carreteras y dañaron viviendas, de acuerdo con un comunicado de los servicios regionales de emergencia.

El gobierno aconsejó a los turistas evitar el norte de Pakistán debido al riesgo de deslaves e inundaciones repentinas.

Pakistán registra fuertes lluvias monzónicas cada año y los aguaceros con frecuencia provocan inundaciones y aludes de tierra que causan muertes y daños generalizados.

En 2022, lluvias monzónicas e inundaciones sin precedentes sumergieron casi un tercio del país, mataron a 1.739 personas y causaron daños estimados en 30.000 millones de dólares.

___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP