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Fuertes lluvias derrumban un tejado y matan a 11 personas en el noroeste de Pakistán

PESHAWAR, Pakistán (AP) — Once personas murieron durante la noche cuando las fuertes lluvias provocaron el derrumbe del techo de una casa de adobe en el noroeste de Pakistán, informaron la policía y funcionarios de rescate el martes.

El accidente ocurrió en el distrito de Kohat, en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, según Bilal Faizi, del servicio provincial de emergencias.

Los rescatistas recuperaron 11 cuerpos, en su mayoría mujeres y niños, y los entregaron a sus familiares para su entierro, señaló Faizi.

Las intensas lluvias monzónicas también azotaron la región de Gilgit-Baltistán el lunes, lo que provocó aludes de tierra que bloquearon varias carreteras y dañaron viviendas, de acuerdo con un comunicado de los servicios regionales de emergencia.

El gobierno aconsejó a los turistas evitar el norte de Pakistán debido al riesgo de deslaves e inundaciones repentinas.

Pakistán registra fuertes lluvias monzónicas cada año y los aguaceros con frecuencia provocan inundaciones y aludes de tierra que causan muertes y daños generalizados.

En 2022, lluvias monzónicas e inundaciones sin precedentes sumergieron casi un tercio del país, mataron a 1.739 personas y causaron daños estimados en 30.000 millones de dólares.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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