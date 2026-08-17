Fuertes lluvias dejan un muerto en Corea del Sur e inundan calles principales en Filipinas

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Calles parcialmente inundadas por fuertes lluvias se ven en Geoje, Corea del Sur, el lunes 17 de agosto de 2026. (Kim Dong-min/Yonhap via AP) AP

Una persona murió en un alud de tierra que golpeó un edificio de apartamentos en la ciudad sureña de Geoje, indicó el Ministerio del Interior y Seguridad en un reporte. Señaló que dos personas resultaron heridas en Geoje y otras dos en ciudades cercanas.

Las fuertes lluvias que han castigado el sur del país desde el sábado han obligado a unas 390 personas a evacuar a lugares seguros y han provocado cortes de electricidad en unas 3.580 viviendas, según el informe del ministerio.

En Filipinas, las intensas lluvias monzónicas inundaron calles clave y complicaron el tráfico a primera hora del lunes en la populosa región metropolitana de Manila y en una docena de provincias periféricas, lo que obligó al gobierno a suspender el trabajo en instituciones públicas y a cancelar las clases en todos los niveles a partir del mediodía. Se pidió a las escuelas que pasaran a clases en línea.

Unas tres semanas de lluvias monzónicas intermitentes y una tormenta que azotó la principal región insular del norte, Luzón, hace dos semanas dejaron al menos 23 muertos, en su mayoría por deslizamientos de tierra e inundaciones, y afectaron a 5 millones de personas, incluidas casi 25.000 que el lunes permanecían en albergues de emergencia del gobierno en varias provincias del norte, según la Oficina de Defensa Civil.

Entre los fallecidos había 10 personas, incluidos niños, cuyas casas quedaron sepultadas por un deslizamiento de tierra del 9 de agosto en la ciudad turística de montaña de Baguio, en el norte. Funcionarios indicaron que los rescatistas sacaron con vida, aunque con heridas, a otras tres personas de la avalancha de lodo, rocas y escombros que se desprendió de una ladera mientras la gente dormía.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP

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