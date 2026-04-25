Fuerte inicio de la temporada de garrapatas en EEUU dispara visitas a urgencias

ARCHIVO – En esta imagen sin fecha, proporcionada por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), se muestra una garrapata de patas negras, también conocida como garrapata del ciervo. (CDC vía AP, Archivo) AP

A algunos médicos estadounidenses les preocupa la posibilidad de que sea un mal año para las enfermedades transmitidas por garrapatas.

“Si hay muchas exposiciones, probablemente habrá más casos de infecciones relacionadas con garrapatas”, afirmó la doctora Alina Filozov, especialista en enfermedades infecciosas del Middlesex Hospital en Middletown, Connecticut.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) emitieron un aviso temprano esta semana para que el público pueda protegerse de las garrapatas.

Las picaduras de garrapata suelen aumentar en mayo, pero “Los datos nos dicen que este es el momento de actuar”, afirmó Alison Hinckley, experta de los CDC en la enfermedad de Lyme. “Las garrapatas están ahí fuera y la gente está siendo picada”.

Los datos actuales son muy limitados, pero las señales tempranas no son buenas.

El sistema de seguimiento de los CDC muestra que las tasas semanales de visitas a urgencias por picaduras de garrapata son las más altas para esta época del año desde 2017. Eso ocurre en todas las regiones del país, excepto en la zona centro-sur de Estados Unidos.

Cerca del 85% de los departamentos de urgencias hospitalarias en Estados Unidos envían datos al sistema de vigilancia, pero este no incluye a las personas que no acudieron a un hospital.

Los investigadores tardarán meses en realizar un muestreo sistemático de garrapatas para trazar cambios en las poblaciones. Y, como no todas las picaduras derivan en una infección, también hará falta tiempo para que los expertos médicos sepan si hay un aumento real de la enfermedad de Lyme u otros padecimientos.

Las garrapatas causan distintas enfermedades, incluida una alergia a la carne

Las garrapatas son pequeños parásitos chupasangre de ocho patas —arácnidos, no insectos— que se alimentan de animales y, a veces, de personas.

Las poblaciones de garrapatas varían a lo largo del año, y su cantidad depende de varios factores. Muchas personas piensan que el cambio climático tiene un efecto: a las garrapatas les gusta el clima cálido y húmedo, y pueden verse más después de un invierno suave. La mayor disponibilidad de ciervos y ratones de los que alimentarse también puede influir.

Algunas garrapatas están infectadas con gérmenes que pueden causar enfermedades graves, como la enfermedad de Lyme, la fiebre maculosa de las Montañas Rocosas y el síndrome alfa-gal, una alergia a la carne roja. La enfermedad de Lyme es la más común: se estima que 476.000 personas reciben tratamiento por ella cada año, según los CDC. Las infecciones suelen tratarse con antibióticos.

En lo que va del año, la mayoría de las garrapatas observadas en el noreste han sido ejemplares adultos grandes. Pero en las próximas semanas, las ninfas jóvenes serán más comunes. La aparición de ninfas, junto con el hecho de que hay más personas pasando tiempo al aire libre, forman parte de las razones por las que las picaduras de garrapata tienden a ser más frecuentes en mayo. Peor aún, las diminutas ninfas adheridas a las personas son más difíciles de ver —y a menudo permanecen más tiempo—, lo que aumenta el riesgo de infecciones, según los expertos.

Un notorio foco experimenta un aumento de garrapatas

Connecticut tiene un vínculo con las enfermedades transmitidas por garrapatas: la enfermedad de Lyme lleva el nombre de un pueblo de ese estado. Y a principios de este mes, la Estación Experimental Agrícola de Connecticut informó que los residentes ya enviaban para análisis un promedio de 30 garrapatas al día.

Autoridades estatales también indicaron que un porcentaje inusualmente alto de las garrapatas enviadas —40%— dio positivo para la bacteria que causa la enfermedad de Lyme.

Varios factores han contribuido a la expansión de las poblaciones de garrapatas, como las cifras inusualmente altas de ratones en los últimos dos años, señaló Scott Williams, investigador de garrapatas en la Estación Experimental Agrícola de Connecticut.

Por ahora, lo único que tenemos es una instantánea temprana, explicó Megan Linske, bióloga de vida silvestre de la misma agencia. Prevé que el problema siga empeorando, con más garrapatas extendiéndose por más zonas.

Cómo prevenir las picaduras de garrapata

Los expertos aconsejan que, si sales al aire libre, identifiques las áreas boscosas y los terrenos con césped que empiezan a mezclarse con zonas arboladas. Las garrapatas tienden a posarse en la vegetación a la altura del tobillo con las patas delanteras extendidas, esperando engancharse a un perro o a una persona desprevenidos.

Procura caminar por el centro de los senderos. Usa ropa de colores claros tratada con el insecticida permetrina. Y utiliza repelentes de insectos registrados ante la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés).

Si encuentras una garrapata, retírala de inmediato. No es necesario ir al médico a menos que creas que ha estado sobre ti durante días o si presentas una erupción u otros síntomas, indicaron los expertos.

___

El Departamento de Salud y Ciencia de The Associated Press recibe apoyo del Departamento de Educación Científica del Instituto Médico Howard Hughes y de la Fundación Robert Wood Johnson. La AP es la única responsable de todo el contenido.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP