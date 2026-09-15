Fried logra su primera victoria desde abril y Yankees vencen 8-1 a Mellizos

Compartir en:









El abridor de los Yankees de Nueva York Max Fried lanza en la primera entrada ante los Mellizos de Minnesota el martes 15 de septiembre del 2026. (AP Foto/Abbie Parr) AP

Fried (5-4) permitió una carrera en siete sólidas entradas y 88 lanzamientos, en su apertura más larga en casi cinco meses, para asegurar que los Yankees (88-63) se mantuvieran a 3 juegos y medio de Tampa Bay (91-59) en la lucha por el liderato divisional. Los Yankees, que aseguraron al menos un puesto de comodín el lunes, necesitarán que Fried mantenga este nivel en la postemporada.

Fried, quien pasó 71 juegos en la lista de lesionados en dos periodos por una contusión ósea en el codo, tiene una efectividad de 1.83 con 50 ponches en 44 1/3 entradas en nueve aperturas después del receso del Juego de Estrellas.

Bellinger, que conectó tres hits y recibió una base por bolas, puso en marcha rápidamente a los Yankees con su 16º cuadrangular, un batazo de dos carreras después de que Ben Rice abrió el juego con un sencillo ante Bailey Ober (7-6). Bellinger batea para .377 (26 de 69) en sus últimos 17 juegos.

Jones conectó su 10º jonrón con dos outs en la sexta, un cuadrangular de tres carreras ante Taylor Rogers. Un error defensivo del campocorto novato Kaelen Culpepper hizo que las cuatro carreras del episodio fueran sucias.

New York tiene 11 jugadores con 10 o más jonrones esta temporada.

La estrella del jardín derecho Aaron Judge, que busca recuperar su forma tras regresar recientemente de una costilla rota, se quedó en la banca para descansar mientras los Yankees acumulaban 14 hits.

___ Vea aquí la cobertura completa de la MLB de AP FUENTE: AP