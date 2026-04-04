Freeman y Pages lideran otra ofensiva arrolladora de Dodgers en triunfo 10-5 ante Washington

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El japonés Shohei Ohtani, de los Dodgers de Los Ángeles, conecta un sencillo durante la segunda entrada de un juego de béisbol contra los Nacionales de Washington, el sábado 4 de abril de 2026, en Washington. (Foto AP/Nick Wass) AP

Pages se fue de 5-3 para elevar su promedio a .500 (15 de 30) en el inicio de la temporada. Los Dodgers han anotado 23 carreras con 32 hits en los primeros dos juegos de esta serie, pese a perder a Mookie Betts en la primera entrada el sábado por dolor en la parte baja de la espalda.

Tyler Glasnow (1-0) permitió dos carreras y cuatro hits en seis entradas. Ponchó a nueve y otorgó dos bases por bolas.

Jake Irvin (1-1) permitió seis carreras y ocho hits en cuatro entradas.

CJ Abrams conectó un jonrón por los Nacionales.

El venezolano Miguel Rojas, quien reemplazó a Betts en el campocorto antes de la parte baja de la primera, pegó un elevado de sacrificio en la segunda para poner el marcador 3-0.

Por los Nacionales, el dominicano José Tena de 1-1 con una producida. El venezolano Jorbit Vivas de 3-1 con una anotada.

___ Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP