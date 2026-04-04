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Freeman y Pages lideran otra ofensiva arrolladora de Dodgers en triunfo 10-5 ante Washington

WASHINGTON (AP) — Freddie Freeman conectó dobles de dos carreras en la primera y la segunda entradas, y el cubano Andy Pages añadió un jonrón de tres carreras en la quinta para ayudar el sábado a los Dodgers de Los Ángeles a aplastar 10-5 a los Nacionales de Washington.

El japonés Shohei Ohtani, de los Dodgers de Los Ángeles, conecta un sencillo durante la segunda entrada de un juego de béisbol contra los Nacionales de Washington, el sábado 4 de abril de 2026, en Washington. (Foto AP/Nick Wass)
El japonés Shohei Ohtani, de los Dodgers de Los Ángeles, conecta un sencillo durante la segunda entrada de un juego de béisbol contra los Nacionales de Washington, el sábado 4 de abril de 2026, en Washington. (Foto AP/Nick Wass) AP

Pages se fue de 5-3 para elevar su promedio a .500 (15 de 30) en el inicio de la temporada. Los Dodgers han anotado 23 carreras con 32 hits en los primeros dos juegos de esta serie, pese a perder a Mookie Betts en la primera entrada el sábado por dolor en la parte baja de la espalda.

Tyler Glasnow (1-0) permitió dos carreras y cuatro hits en seis entradas. Ponchó a nueve y otorgó dos bases por bolas.

Jake Irvin (1-1) permitió seis carreras y ocho hits en cuatro entradas.

CJ Abrams conectó un jonrón por los Nacionales.

El venezolano Miguel Rojas, quien reemplazó a Betts en el campocorto antes de la parte baja de la primera, pegó un elevado de sacrificio en la segunda para poner el marcador 3-0.

Por los Nacionales, el dominicano José Tena de 1-1 con una producida. El venezolano Jorbit Vivas de 3-1 con una anotada.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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