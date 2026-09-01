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Freddy Peralta frena a su equipo anterior y Yandy Díaz guía a Rays a triunfo 6-2 ante Mets

ST. PETERSBURG, Florida, EE.UU. (AP) — Freddy Peralta lanzó seis magníficas entradas contra su equipo anterior, Yandy Díaz conectó un jonrón y un doble, y los Rays de Tampa Bay vencieron el martes 6-2 a los Mets de Nueva York.

El dominicano Freddy Peralta, de los Rays de Tampa Bay, realiza un pitcheo ante los Mets de Nueva York, el martes 1 de septiembre de 2026 (AP Foto/Chris OMeara)
El dominicano Freddy Peralta, de los Rays de Tampa Bay, realiza un pitcheo ante los Mets de Nueva York, el martes 1 de septiembre de 2026 (AP Foto/Chris O'Meara) AP

El dominicano Junior Caminero amplió a 15 juegos su racha de imparables con dos sencillos por Tampa Bay. El cubano Victor Mesa Jr. pegó tres hits y Ryan Vilade impulsó dos carreras por los Rays, que tienen el mejor récord de la Liga Americana con 83-55 y comenzaron la noche con una ventaja de 4 1/2 juegos en el Este de la Liga Americana sobre los Yankees de Nueva York.

Peralta, adquirido de los Mets a cambio de tres jugadores de ligas menores en un canje pactado el 2 de agosto, tuvo problemas al inicio. El dominicano permitió el jonrón del boricua Francisco Lindor para abrir el juego, así como sencillos consecutivos de Bo Bichette y Carson Benge.

Pero el derecho se asentó y retiró a 17 de sus últimos 18 contrincantes.

Peralta (7-11) permitió tres hits y una carrera, sin bases por bolas y con siete ponches. Ha permitido apenas una anotación en sus últimas 14 entradas.

El dos veces elegido al Juego de Estrellas se combinó con tres relevistas de los Rays para que los Mets se fueran de 26-0 durante las últimas ocho entradas.

No obstante, lograron anotar en la séptima, cuando Tampa Bay otorgó base por bolas a cuatro bateadores.

El dominicano Caminero amplió rápidamente la racha de hits activa más larga de las Grandes Ligas con un sencillo en la primera entrada, que remolcó al cubano Díaz e igualó el juego 1-1.

El sencillo de Vilade en la tercera entrada ante Sean Manaea (4-7) impulsó a Mesa y les dio a los Rays una ventaja de 2-1.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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