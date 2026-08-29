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Franck Kessie regresa al Atalanta tras el intento de fichaje de Juventus

BERGAMO, Italia (AP) — El capitán de Costa de Marfil, Franck Kessie, firmó con el Atalanta el sábado para marcar su regreso al primer club en el que jugó en Europa.

El jugador de Costa de Marfil Franck Kessié (8) controla el balón durante el partido de fútbol de los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA entre Costa de Marfil y Noruega en Arlington, Texas, el 30 de junio de 2026. (Foto AP/Gareth Patterson, Archivo)
El jugador de Costa de Marfil Franck Kessié (8) controla el balón durante el partido de fútbol de los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA entre Costa de Marfil y Noruega en Arlington, Texas, el 30 de junio de 2026. (Foto AP/Gareth Patterson, Archivo) AP

El club de la Serie A informó que Kessie firmó un contrato por varios años, sin dar detalles. La Juventus también había estado intentando ficharlo, pero el entrenador Luciano Spalletti señaló que había problemas con las normas de juego limpio financiero.

“Si no vendemos a alguien, es difícil considerar nuevas incorporaciones”, expresó el viernes Spalletti.

Kessie, un mediocampista de 29 años, se incorporó por primera vez al Atalanta en 2015, cuando fue asignado al equipo juvenil del club de Bérgamo.

Tras un periodo a préstamo en el Cesena, Kessie anotó un doblete en su debut en la Serie A con el Atalanta en 2016. Luego pasó a jugar en el AC Milan, el Barcelona y el Al-Ahli de Arabia Saudí.

Dirigido por Maurizio Sarri, el Atalanta venció al Sassuolo en su estreno en la Serie A el fin de semana pasado y recibe al Bologna el lunes.

Kessie ayudó a Costa de Marfil a alcanzar este año por primera vez las rondas de eliminación directa del Mundial. Marcó un gol en una derrota en la fase de grupos ante Alemania.

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