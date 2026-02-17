americateve

Francia suelta petrolero sospechoso de ser parte de flota rusa oculta

PARÍS (AP) — Las autoridades francesas soltaron un petrolero interceptado el mes pasado en el mar Mediterráneo, sospechoso de formar parte de la flota fantasma de Rusia que transporta petróleo en violación de las sanciones internacionales.

Foto entregada por el ejército francés el 22 de enero del 2026 que muestra un buque petrolero que viajó desde Rusia y que fue interceptado por Francia. (Etat-Major des Armees via AP)
Foto entregada por el ejército francés el 22 de enero del 2026 que muestra un buque petrolero que viajó desde Rusia y que fue interceptado por Francia. (Etat-Major des Armees via AP) AP

El ministro de Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot, señaló el martes en una publicación en X que el petrolero Grinch saldrá de aguas francesas tras haber pagado una multa de “varios millones de euros” y después de “tres semanas de costosa inmovilización”.

“Eludir las sanciones europeas tiene un precio. Rusia ya no podrá financiar su guerra con impunidad mediante una flota fantasma frente a nuestras costas”, declaró Barrot.

El ejército francés desvió el barco el mes pasado y lo fondeó en el puerto de Fos-sur-Mer como parte de una investigación por el cargo de no enarbolar una bandera válida. La tripulación, de nacionalidad india, permanecía a bordo.

“Como parte de un procedimiento de declaración de culpabilidad, la empresa propietaria del buque fue condenada por el tribunal judicial de Marsella a una sanción financiera de confiscación”, indicaron la fiscalía de Marsella y las autoridades marítimas regionales en un comunicado conjunto. No se reveló el monto exacto de la multa.

Rusia es sospechosa de utilizar una flota de más de 400 barcos para evadir las sanciones por su guerra contra Ucrania. Francia y otros países han prometido tomar medidas enérgicas.

La flota está compuesta por embarcaciones y petroleros envejecidos, propiedad de entidades no transparentes con direcciones en países que no aplican sanciones, y que navegan bajo banderas de esos países.

Las fuerzas navales francesas abordaron en septiembre pasado otro petrolero frente a la costa atlántica francesa que el presidente Emmanuel Macron también vinculó con la flota fantasma. Putin denunció esa interceptación como un acto de piratería.

El capitán de ese petrolero será juzgado la próxima semana por la presunta negativa de la tripulación a cooperar.

___________________________________

La corresponsal Jovana Gec contribuyó desde Belgrado, Serbia.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

