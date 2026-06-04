Francia sorprendida por Costa de Marfil en fogueo para el Mundial; España empata con Irak

Amad Diallo (centro), de Costa de Marfil, celebra tras anotar ante Francia en un partido amistoso disputado el jueves 4 de junio de 2026 en Nantes (AP Foto/Jeremías González) AP

Amad Diallo remató hacia la red el centro rasante de Doué desde la derecha a seis minutos del final en el Stade de la Beaujoire, en Nantes.

Rayan Cherk i había adelantado a Francia en el último minuto de la primera mitad, cuando dejó atrás a dos defensores y venció al arquero Yahia Fofana con un disparo raso.

Fofana estuvo muy exigido, al atajar remates de Kylian Mbappé, Michael Olise y nuevamente Cherki.

Pero Doué — cuyo hermano Désiré Doué juega para Francia— recibió un pase filtrado de Nicolas Pépé para igualar a los ocho minutos del segundo tiempo.

Muchos aficionados agitaron carteles con fotos de Didier Deschamps para agradecerle al entrenador por un ciclo exitoso que comenzó en 2012 y en el que Francia ganó el Mundial de 2018 y llegó a la final de 2022. La gestión terminará después de esta edición.

Deschamps tuvo en el banco de inicio a los seis jugadores que participaron en la final de la Liga de Campeones —Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, Warren Zaïre-Emery, Désiré Doué, Lucas Hernández y William Saliba—. Utilizó a Hernández, Zaïre-Emery y Barcola como suplentes en la segunda mitad.

Francia disputará un amistoso más —contra Irlanda del Norte el lunes en Lille— antes de viajar a Estados Unidos.

Les Bleus inician su campaña contra Senegal el 16 de junio en Nueva Jersey.

Costa de Marfil se mide con Ecuador en su debut en Filadelfia el 14 de junio.

España se resigna a empate frente a Irak

España —otra de las selecciones favoritas al Mundial— empató 1-1 ante Irak en La Coruña.

Sin los delanteros Lamine Yamal y Nico Williams, España se puso arriba por 1-0 a los 16 minutos con un gol de Ferran Torres.

Un remate de zurda de Merchas Doski desde fuera del área superó al arquero Joan García para igualar antes de la media hora.

El seleccionador de España, Luis de la Fuente, confió en que Yamal esté en condiciones de enfrentar a Cabo Verde el 15 de junio, en el debut mundialista del equipo en Atlanta.

De la Fuente dio descanso a David Raya, Martin Zubimendi y Fabián Ruiz —quienes participaron en la final de la Liga de Campeones—. El recientemente lesionado Mikel Merino ingresó como suplente.

España tiene previsto jugar un amistoso más —contra Perú en México el lunes—.

Irak enfrenta a Noruega en su debut en el Mundial en Massachusetts el 16 de junio.

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FUENTE: AP