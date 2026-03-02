Framber Valdez lanza 3 entradas sin carreras en su debut de primavera con los Tigres

Compartir en:









Framber Valdez de los Tigres de Detroit durante un entrenamiento de pretemporada, el viernes 20 de febrero de 2026, en Lakeland, Florida. (AP Foto/Mike Stewart) AP

Valdez enfrentó a 12 bateadores en tres innings sin permitir carreras, en las que aceptó dos sencillos y no otorgó bases por bolas. Los imparables en su contra fueron un rodado lento dentro del cuadro hacia la tercera base y un batazo por el suelo que se coló por el lado derecho del infield.

El dos veces All-Star y campeón de la Serie Mundial de 2022 con Houston firmó un contrato de 115 millones de dólares por tres años con los Tigres el mes pasado, aproximadamente al mismo tiempo que Tarik Skubal obtuvo un monto récord de 32 millones de dólares en el arbitraje tras premios consecutivos Cy Young de la Liga Americana.

La rotación de Detroit también incluye a Justin Verlander, el tres veces ganador del Cy Young, quien se reincorporó a su equipo original.

En sus primeras ocho temporadas en las Grandes Ligas con los Astros, Valdez, de 32 años, tuvo marca de 81-52 con efectividad de 3,36. Fue el abridor del día inaugural de su equipo en los últimos cuatro años, un periodo en el que promedió más de 191 entradas y se convirtió en uno de los mejores lanzadores en inducir rodados del béisbol.

Después de conseguir el 59% de sus outs por la vía del rodado la temporada pasada, Valdez logró cuatro outs con rodados ante los Braves, además de los hits y otro rodado que derivó en un error defensivo del primera base Eduardo Valencia.

Valdez lanzó un par de sinkers de 95 millas por hora en la segunda entrada ante Brett Wisely: provocó un swing fallido con el primero y luego consiguió el tercer strike cantado más adelante en el turno. Valdez logró sus tres ponches en la segunda, y terminó su labor con tres roletazos consecutivos hacia el lado izquierdo del infield después de que el error de Valencia abriera la tercera.

___ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP