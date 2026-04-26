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Fotos muestran a parejas palestinas celebrando una boda masiva en Gaza

DEIR AL-BALAH, Gaza central (AP) — Decenas de novias vestían estampados tradicionales palestinos y los novios llevaban trajes con kufiyas alrededor del cuello, mientras caminaban de la mano junto a tamborileros e invitados que ondeaban banderas palestinas en una boda masiva celebrada en el centro de Gaza el viernes.

Una pareja palestina posa para una selfi mientras se casan en una ceremonia masiva en Deir al-Balah, en el centro de la Franja de Gaza, el viernes 24 de abril de 2026. (AP Foto/Abdel Kareem Hana)
Una pareja palestina posa para una selfi mientras se casan en una ceremonia masiva en Deir al-Balah, en el centro de la Franja de Gaza, el viernes 24 de abril de 2026. (AP Foto/Abdel Kareem Hana) AP

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Esta es una galería de fotos seleccionada por editores de fotografía de AP.

FUENTE: AP

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