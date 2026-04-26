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Fotos muestran a parejas palestinas celebrando una boda masiva en Gaza

DEIR AL-BALAH, Gaza central (AP) — Decenas de novias vestían estampados tradicionales palestinos y los novios llevaban trajes con kufiyas alrededor del cuello, mientras caminaban de la mano junto a tamborileros e invitados que ondeaban banderas palestinas en una boda masiva celebrada en el centro de Gaza el viernes.