Fotos muestran a parejas palestinas celebrando una boda masiva en Gaza

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DEIR AL-BALAH, Gaza central (AP) — Decenas de novias vestían estampados tradicionales palestinos y los novios llevaban trajes con kufiyas alrededor del cuello, mientras caminaban de la mano junto a tamborileros e invitados que ondeaban banderas palestinas en una boda masiva celebrada en el centro de Gaza el viernes.
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Esta es una galería de fotos seleccionada por editores de fotografía de AP.
FUENTE: AP
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