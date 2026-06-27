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Fotos muestran labores de rescate en Venezuela tras devastación causada por terremoto

LA GUAIRA, Venezuela (AP) — Las labores de búsqueda y rescate se llevaron a cabo en toda Venezuela mientras comenzaba a llegar ayuda humanitaria tras dos potentes terremotos que causaron la muerte de al menos 920 personas, dejaron miles de heridos y a muchas más desaparecidas.

Familiares que buscan información en Catia La Mar, Venezuela, dejan tarjetas de identificación y fotografías de personas desaparecidas en la ventanilla de un auto cubierto de tierra el sábado 27 de junio de 2026, tres días después de que dos terremotos sacudieran el país. (AP Foto/Fernando Vergara)
Familiares que buscan información en Catia La Mar, Venezuela, dejan tarjetas de identificación y fotografías de personas desaparecidas en la ventanilla de un auto cubierto de tierra el sábado 27 de junio de 2026, tres días después de que dos terremotos sacudieran el país. (AP Foto/Fernando Vergara) AP

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Esta es una galería de fotos seleccionada por editores de fotografía de AP.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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