Fotos muestran labores de rescate en Venezuela tras devastación causada por terremoto

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LA GUAIRA, Venezuela (AP) — Las labores de búsqueda y rescate se llevaron a cabo en toda Venezuela mientras comenzaba a llegar ayuda humanitaria tras dos potentes terremotos que causaron la muerte de al menos 920 personas, dejaron miles de heridos y a muchas más desaparecidas.
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Esta es una galería de fotos seleccionada por editores de fotografía de AP.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
FUENTE: AP
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