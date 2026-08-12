Fotos AP: Familias del Congo despiden a sus seres queridos mientras se acelera el brote de ébola

Personas vestidas con trajes protectores colocan en una tumba un féretro que contiene los restos de Jeannine Katusabe, quien falleció de ébola, durante un servicio funerario, el martes 11 de agosto de 2026, en Bunia, en la provincia de Ituri, en República Democrática del Congo. (AP Foto/Dieudonne Dirole) AP