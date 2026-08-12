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Fotos AP: Familias del Congo despiden a sus seres queridos mientras se acelera el brote de ébola

Más de 2.000 personas han muerto durante un brote de ébola en rápido crecimiento en la República Democrática del Congo, mientras los conflictos armados, el mal estado de los caminos, y los paros laborales obstaculizan la respuesta.

Personas vestidas con trajes protectores colocan en una tumba un féretro que contiene los restos de Jeannine Katusabe, quien falleció de ébola, durante un servicio funerario, el martes 11 de agosto de 2026, en Bunia, en la provincia de Ituri, en República Democrática del Congo. (AP Foto/Dieudonne Dirole)
Personas vestidas con trajes protectores colocan en una tumba un féretro que contiene los restos de Jeannine Katusabe, quien falleció de ébola, durante un servicio funerario, el martes 11 de agosto de 2026, en Bunia, en la provincia de Ituri, en República Democrática del Congo. (AP Foto/Dieudonne Dirole) AP

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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