Flores Jr. y Lowe conectan jonrones y impulsan a Piratas a vencer 6-2 a Cardenales

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El jugador de los Piratas de Pittsburgh, Jacob Gonzalez, conecta un sencillo remolcador durante la cuarta entrada de un partido de béisbol contra los Cardenales de San Luis, el sábado 29 de agosto de 2026, en San Luis. (Foto AP/Jeff Le) AP

Los Piratas llegaron al juego tras haber anotado apenas ocho carreras en sus seis partidos anteriores.

Carmen Mlodzinski (7-6), el tercer lanzador de los Piratas, permitió una carrera y un hit en 3 1/3 entradas. Seis pitchers de Pittsburgh limitaron a los Cardenales a apenas tres hits.

El novato Brycen Mautz (0-1) cargó con la derrota en su debut en las Grandes Ligas con San Luis. Permitió cuatro carreras con cinco hits y una base por bolas en tres entradas. Mautz ponchó a ocho.

En la quinta entrada, Flores envió un slider en cuenta de 3-2 a las gradas del jardín izquierdo para un jonrón de tres carreras, ampliando la ventaja de Pittsburgh a 5-1.

Tres errores consecutivos en la sexta derivaron en una carrera para San Luis. Con un out, el campocorto Jocob Gonzalez cometió dos pifias en roletazos, seguido de una mala jugada del jardinero central Oneil Cruz en un elevado rutinario.

Lowe conectó jonrón en la primera entrada con un out.

___ Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP