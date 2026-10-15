Flamengo negocia empate a domicilio ante Estudiantes en semifinales de Copa Libertadores

José Funes, de Estudiantes de Argentina, cabecea el balón detrás de Emerson Royal, de Flamengo, en la ida de las semifinales de la Copa Libertadores, el jueves 15 de octubre de 2026 en La Plata (AP Foto/Natacha Pisarenko) AP

El equipo brasileño, vigente campeón del torneo, cumplió el objetivo de no recibir goles y buscará definir la llave la próxima semana en Río de Janeiro.

El Mengao, que consiguió el trofeo en 1981, 2019, 2022 y 2025, mantuvo su invicto en la actual contienda con siete victorias y cuatro empates en 11 presentaciones, con 20 tantos a favor y cinco en contra.

Estudiantes, también tetracampeón de la Libertadores, creó las mejores ocasiones en un duelo parejo, pero no tuvo precisión para adelantarse en la eliminatoria.

Palmeiras tiene ventaja en la otra semifinal tras doblegar el miércoles 2-1 a Fluminense.

Los conjuntos brasileños han conquistado la Libertadores en las últimas siete ediciones y han acaparado cinco de las seis finales más recientes.

La final de la Libertadores será el 28 de noviembre en Montevideo.

En el estadio Jorge Luis Hirschi, de La Plata, Estudiantes salió a imponer condiciones con el apoyo de su afición ante el máximo favorito del certamen.

El extremo Baltasar Rodríguez protagonizó el primer acercamiento de los locales a los dos minutos con un remate que fue controlado en dos tiempos por el arquero Agustín Rossi.

Con el paso de los minutos, Flamengo sorteó la intensidad de su rival y controló la posesión con el objetivo de bajar el ritmo del encuentro y no conceder espacios en su terreno.

Ambos elencos se midieron en la fase de grupos en duelos que terminaron 1-1 en La Plata y con triunfo de Flamengo 1-0 en el Maracaná.

También chocaron el año pasado en cuartos de final, donde el club carioca se impuso en penales tras quedar 2-2 en el marcador agregado.

Los volantes Lucas Paquetá y Jorge Carrascal se repartieron el manejo de la pelota, pero echaron en falta la compañía de Jorginho, suspendido tras la expulsión ante Independiente del Valle en cuartos de final, y del uruguayo Giorgian de Arrascaeta, mejor jugador de la pasada edición, que se recupera de la fractura en la muñeca izquierda que sufrió con la selección uruguaya en la pasada fecha FIFA.

Estudiantes no contó con los defensas Tomás Palacios y Leandro González Pírez, suspendidos por acumulación de amonestaciones. Tampoco estuvo el experimentado Marcos Rojo, quien no contó con la habilitación de la CONMEBOL para ser inscrito antes de las semifinales.

La mejor oportunidad de Estudiantes en la primera parte llegó a los 33 minutos con un tiro dentro del área por parte de Tiago Palacios, que despejó el zaguero Leo Pereira casi sobre la línea de gol.

En el comienzo de la etapa complementaria se mantuvo la tónica del juego de control de Flamengo, que totalizó 361 pases acertados —sólo 67 de ellos fueron en el último tercio de la cancha.

El técnico del Pincha, Alexander “Cacique” Medina, intentó revitalizar el juego ofensivo con el ingreso del delantero Joaquín Correa, y posteriormente de Edwuin Cetré y Miguel Monsalve, pero no lograron crear ocasiones claras para romper el equilibrio.

Un tiro de Cetré que controló Rossi a siete minutos del final fue el último intento de Estudiantes.

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FUENTE: AP