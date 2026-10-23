Fiscalía de México investigará por corrupción a exfiscal detenido por caso de agentes de la CIA

El anuncio se produce una semana después de la detención del exfiscal César Jáuregui , quien enfrenta un proceso federal por el delito de traición a la patria luego de que presuntamente autorizó la participación de agentes de la CIA en una operación para desmantelar un laboratorio de drogas sintéticas en territorio mexicano sin la autorización del gobierno federal. Una audiencia por ese caso está programada para el sábado.

La fiscal general Ernestina Godoy señaló el viernes en un comunicado que Campos le compartió información sobre “actos de corrupción” del exfiscal relacionados con “la presencia de casinos y prestanombres”, añadiendo que la gobernadora se comprometió a facilitar más información al respecto.

Añadió que Campos “responsabilizó al exfiscal” de los hechos ocurridos en abril pasado, cuando se llevó a cabo la operación para desmantelar el laboratorio.

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó horas antes que sostuvo un tenso encuentro con Campos en el aeropuerto de Ciudad Juárez, Chihuahua, donde ambas se alzaron la voz mientras discutían el caso de los agentes de la CIA. La mandataria indicó que la gobernadora le informó que al momento de remover a Jáuregui del cargo se descubrieron actos de corrupción, y le aseguró que “el exfiscal tiene casinos”.

Ante los datos aportados por la gobernadora, la Fiscalía General decidió abrir una nueva investigación contra Jáuregui, quien permanece detenido en el penal de máxima seguridad del Altiplano, Estado de México.

Además, Jáuregui también tiene pendiente un proceso de la Fiscalía de Chihuahua por presuntas omisiones en la cadena de mando y en los protocolos internos de la operación en la que intervinieron los agentes de la CIA.

Un juez de Chihuahua decidió el jueves vincular a proceso al exfuncionario por el delito de “ejercicio ilegal del servicio público”, informó la fiscalía estatal.

Dos agentes de la CIA y dos funcionarios de la fiscalía de Chihuahua fallecieron el 19 de abril cuando la camioneta en la que viajaban se despistó y cayó por un barranco en las escarpadas montañas que unen al estado de Chihuahua —fronterizo con Texas—y Sinaloa, donde se había desmantelado un laboratorio clandestino de drogas sintéticas.

Tras el incidente, el gobierno de Sheinbaum protestó el operativo, argumentando que no fue informado de la presencia de los dos agentes de la CIA en el país, además de aclarar que no tenían autorización para actuar en el territorio mexicano, lo que generó fricciones entre México y Washington.

FUENTE: AP