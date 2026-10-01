Fiscal reporta la detención del fiscal general de Bolivia dos días después que EEUU revocó su visa

El fiscal antinarcóticos, Miguel Gonzales, dijo el miércoles que Mariaca fue detenido sin ninguna orden y que desconocía el motivo, en una transmisión en vivo en la cuenta oficial de la Fiscalía de Bolivia en Facebook.

Mariaca fue detenido después que retornaban de la región de Chuquisaca al departamento de Santa Cruz para cumplir con sus funciones, dijo Gonzales.

“Queremos denunciar el secuestro de nuestro fiscal del estado, el personal policial ha ingresado a la fiscalía”, dijo Gonzales.

Poco antes de que se interrumpiera la transmisión en vivo, la encargada de prensa de la fiscalía, Claudia Pardo, mostró que estaban entrando agentes policiales en la sala donde hablaba Gonzales.

The Associated Press intentó comunicarse con autoridades del poder judicial para confirmar la información, pero no recibió ninguna respuesta.

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció el lunes las revocaciones de visas a unos 12 bolivianos entre jueces, policías y exautoridades para “cumplir los compromisos de defender la gobernanza democrática en todo nuestro hemisferio frente a la corrupción y el narcotráfico”.

Mariaca fue designado como Fiscal General en 2024 con el apoyo de más de dos tercios de los miembros de la Asamblea Legislativa, que estaba dominada por el partido de izquierda Movimiento al Socialismo (MAS) que estuvo en el gobierno por casi 20 años.

El presidente de centro derecha Rodrigo Paz, que gobierna el país desde noviembre del año pasado, dio un giro en la administración del país y se acercó a Estados Unidos.

Junto con otros presidentes latinoamericanos, Paz se ha sumado al denominado Escudo de las Américas, una iniciativa estadounidense que busca luchar contra los cárteles de droga y el crimen organizado.

FUENTE: AP