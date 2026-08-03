Filis refuerzan su alineación al adquirir a Luis Arráez, 3 veces campeón de bateo, procedente de SF

Luis Arráez de los Gigantes de San Francisco tras recibir un pelotazo en el juego contra los Padres de San Diego, el jueves 30 de julio de 2026, en San Diego. (AP Foto/Gregory Bull) AP

Arráez batea para .324, el mejor promedio de la Liga Nacional, con cuatro jonrones y 47 carreras impulsadas, además de un OPS de .801. El venezolano es cuatro veces All-Star y, algo importante en la alineación de los Filis —propensa a hacer swing libremente—, es un bateador de contacto que rara vez se poncha.

Se ha ponchado apenas 236 veces a lo largo de su carrera de ocho años.

Arráez suma 25 bases por bolas y 21 ponches esta temporada. El porcentaje de embasarse de los Filis de .304, es el segundo peor de las Grandes Ligas, apenas por delante de los Mets de Nueva York.

Los Filis también habrían adquirido al relevista derecho Caleb Kilian en el canje. Según otros reportes, Filadelfia también cerró un acuerdo por separado por el zurdo de los Mets Brooks Raley.

Los Gigantes tienen marca de 47-65 y han sido una de las mayores decepciones del béisbol.

La llegada de Arráez a un equipo que ha estado en los playoffs cuatro años seguidos señala un cambio importante en el núcleo defensivo de la alineación. El segunda base Bryson Stott o el antesalista Alex Bohm podrían cambiar de posición, o incluso alguno de los dos podría perder su puesto como titular.

Bohm podría ser el sacrificado en la tercera base, ya que a los Filis les resultaría más sencillo mover a Stott a la antesala. También podrían enviar al primera base Bryce Harper de regreso al jardín derecho y poner a Bohm en la primera base.

Bohm también podría ser traspasado antes de que venza el plazo límite del lunes.

Arráez es elegible para la agencia libre al final de la temporada, por lo que el movimiento de Harper al jardín derecho podría ser un cambio temporal y uno que permita a los Filis presentar su mejor alineación ofensiva.

Harper ha jugado en la primera base desde 2023, cuando regresó de una cirugía Tommy John en el codo derecho.

Los Filis afrontaban su juego del lunes contra Washington con marca de 59-53 y ocupan uno de los últimos puestos de comodín de la Liga Nacional. Están a ocho juegos de Atlanta en el Este de la Liga Nacional.

Arraez lideró la Liga Nacional en hits las dos temporadas anteriores y había firmado un contrato de un año por 12 millones de dólares esta temporada con los Gigantes. Disputó sus primeras cinco temporadas en las Grandes Ligas con los Mellizos de Minnesota antes de que lo traspasaran a los Marlins de Miami en enero de 2023. San Diego lo adquirió en mayo de 2024.

Harper desafió al presidente del equipo, Dave Dombrowski, a mejorar el roster, y este respondió con fuerza el lunes, con más movimientos previstos antes de que concluya el plazo límite de canjes del lunes.

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FUENTE: AP