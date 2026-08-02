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Filis aplastan 8-0 a Orioles en juego suspendido por lluvia tras 5 1/2 entradas

BALTIMORE (AP) — Bryce Harper y el dominicano Bryan De La Cruz conectaron jonrones, y los Filis de FIladelfia vencieron 8-0 a los Orioles de Baltimore el domingo en un juego que se suspendió por lluvia después de 5 1/2 entradas.

Un miembro del equipo de protección del campo de juego coloca una lona sobre el montículo para protegerlo de la lluvia durante un partido de béisbol de Grandes Ligas entre los Orioles de Baltimore y los Filis de Filadeflia que fue postergado por el clima, el domingo 2 de agosto de 2026, en Baltimore. (AP Foto/Stephanie Scarbrough)
Un miembro del equipo de protección del campo de juego coloca una lona sobre el montículo para protegerlo de la lluvia durante un partido de béisbol de Grandes Ligas entre los Orioles de Baltimore y los Filis de Filadeflia que fue postergado por el clima, el domingo 2 de agosto de 2026, en Baltimore. (AP Foto/Stephanie Scarbrough) AP

La lluvia fue constante durante gran parte de la tarde. El partido comenzó a tiempo, pero los jugadores tuvieron que lidiar con el mal tiempo hasta que el campo quedó bastante empapado después de la parte alta de la tercera entrada. Hubo una demora de 1 hora y 49 minutos que sacó del juego al abridor de Filadelfia, Zack Wheeler, y al de Baltimore, Kyle Bradish (7-10).

Luego, los Filis anotaron dos veces en la cuarta, una en la quinta y tres en la sexta antes de otra demora, tras la cual se dio por terminado el juego.

Este fue el último partido para ambos equipos antes de la fecha límite de canjes del lunes. Filadelfia ocupa un puesto de comodín en la Liga Nacional. Los Orioles cayeron a 2 1/2 juegos del último puesto de playoffs en la Liga Americana.

El jonrón de dos carreras de De La Cruz en la tercera entrada abrió el marcador. Después de la primera demora, Anthony Nunez entró a lanzar por los Orioles y llenó las bases al permitir dos sencillos y una base por bolas. Luego otorgó boleto a Bryson Stott en cuatro lanzamientos para poner el juego 3-0. Un rodado de Justin Crawford impulsó otra carrera.

Harper conectó un jonrón solitario en la quinta, su vigésimo tercero de la temporada. Crawford añadió un sencillo productor en la sexta, y De La Cruz y Kyle Schwarber elevaron de sacrificio.

El relevista Tim Mayza (3-3) se llevó la victoria.

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