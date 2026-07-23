Fernando Alonso vincula su futuro en F1 a que los autos vuelvan a ser divertidos de conducir

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El piloto de Aston Martin, el español Fernando Alonso, camina por el paddock antes del Gran Premio de Hungría de Fórmula Uno que se disputará el domingo, en el autódromo de Hungaroring en Mogyoród, cerca de Budapest, Hungría, el jueves 23 de julio de 2026. (Foto AP/Darko Bandic) AP

Alonso y Aston Martin han tenido dificultades con un auto lento y poco fiable, el primero producido con el gurú del diseño Adrian Newey al mando. Alonso sumó el único punto del equipo hasta ahora esta temporada en el Gran Premio de Mónaco.

El bicampeón de la F1 cumple 45 años la próxima semana y firmó lo que se describió como una extensión “por varios años” en 2024. Confirmó que todavía tiene contrato con Aston Martin para 2027.

“Para mí, estoy tranquilo. Como he dicho muchas veces, estoy pensando. Necesito saber qué hago el año que viene y en los años siguientes. Me siento fresco, me siento motivado, me siento rápido, pero también necesito disfrutar lo que hago”, manifestó Alonso antes del Gran Premio de Hungría.

Alonso fue muy crítico con las dos últimas carreras en Gran Bretaña y Bélgica, donde los autos se quedaron sin energía de batería en las rectas largas.

“Creo que no es divertido de ver, no es divertido de conducir, y hemos estado repitiendo lo mismo en cada Gran Premio”, comentó. “No es la misma adrenalina que solía tener conduciendo un auto de Fórmula 1. Eso es algo que necesito poner sobre la mesa. No es un problema con la competitividad del equipo. Es simplemente un problema de si la Fórmula 1 me da la adrenalina que necesito para vivir”.

Aston Martin llevará un importante paquete de mejoras a su auto para el Gran Premio de Hungría. Se espera más adelante una mejora del motor por parte del proveedor Honda, pero el trazado de Hungría, relativamente lento y revirado, podría compensar la falta de potencia del Aston Martin.

Alonso dijo que todavía creía que Newey y Honda podrían ofrecer, con tiempo, una combinación de auto y motor capaz de ganar campeonatos. “Creo que tengo una imagen bastante clara del equipo, de que vamos a solucionar todos los problemas. Llevan tiempo, pero no tengo dudas, cero dudas, de que Adrian proporcionará el mejor auto de la parrilla tarde o temprano”, afirmó. “Me gustaría ver el primer paso con este paquete... y creo que habrá más por venir el año que viene, eso seguro, y en los años siguientes. Con la unidad de potencia, tampoco tengo dudas”. ___ Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP