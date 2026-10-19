Federación de Portugal suspende 30 días y multa a Cristiano Ronaldo por abandonar la concentración

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La Federación Portuguesa de Fútbol había suspendido provisionalmente a Ronaldo y el lunes calificó el castigo como “adecuado y suficiente”.

La federación indicó que el jugador admitió plenamente los hechos que sustentan los cargos mediante una declaración formal presentada el viernes. Señaló que su confesión y su historial disciplinario limpio ayudaron a reducir la sanción.

La multa fue el máximo permitido por la federación después de que se tomaron en cuenta circunstancias atenuantes.

Cristiano puede apelar la suspensión, pero anteriormente se disculpó y manifestó que esperaba un castigo. No reaccionó de inmediato públicamente a la noticia de la suspensión.

Durante los recientes partidos de la Liga de Naciones, Cristiano Ronaldo disputó la victoria inicial sobre Gales y luego fue suplente sin ingresar en el triunfo en Noruega el 27 de septiembre. El jugador acusó al entrenador Jorge Jesus de incumplir un acuerdo de darle minutos y se marchó. Sin él, Portugal también venció a Dinamarca y volvió a derrotar a Noruega para clasificarse a los cuartos de final.

La suspensión comenzó el 1 de octubre, el día del partido contra Dinamarca, lo que significa que ha cumplido 19 días y se espera que esté disponible para el próximo encuentro de Portugal en la Liga de Naciones el 14 de noviembre contra Dinamarca.

___ Vea aquí la cobertura completa de fútbol de AP FUENTE: AP