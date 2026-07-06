Federación belga impugnará decisión de FIFA de habilitar a Balogun en el Mundial

El estadounidense Folarin Balogun (20) pisotea al bosnio Tarik Muharemovic (4) en los 16vos de final del Mundial, el miércoles 1 de julio de 2026, en Santa Clara, California. (AP Foto/Martin Meissner) AP

Bélgica se enfrenta a Estados Unidos más tarde el lunes por una plaza en los cuartos de final.

La federación belga manifestó que aún no ha recibido ni “la decisión de la FIFA ni ninguna explicación sobre este asunto. En estas circunstancias, no le queda más remedio que impugnar la elegibilidad del jugador para el próximo partido”.