Farage se enfrenta al conde Binface en una elección especial tachada de maniobra publicitaria

El líder del partido británico Reform UK, Nigel Farage, llega a un centro de votación en Walton on the Naze, el 13 de agosto de 2026 para votar en una elección especial. (AP Foto/Richard Pelham) AP

Eso no era lo que Nigel Farage —quien podría decirse que hizo más que nadie para que Reino Unido votara a favor de abandonar la Unión Europea hace una década— pretendía cuando provocó la elección especial en Clacton al renunciar el mes pasado a su escaño en la Cámara de los Comunes. Al hacerlo, esperaba postularse contra candidatos de los principales partidos del país, incluido el gobernante Partido Laborista y el líder de la oposición, el Partido Conservador.

Farage, líder de la formación antiinmigración Reform UK, dimitió con la esperanza de que la elección zanjara preguntas incómodas sobre sus finanzas. Afirmó que dejaría que los votantes lo juzgaran en una contienda entre “el pueblo y el establishment”. Sus adversarios políticos describieron la maniobra de acto publicitario y optaron por no presentar candidatos.

En su lugar, su principal rival es el conde Binface, un cómico político que se hace pasar por un alienígena con un gran interés en cuestiones terrenales, incluida la ubicación de un secador de manos en el baño de hombres de un pub del oeste de Londres.

Como novedad, los votantes podrán elegir entre un récord de 34 candidaturas, incluyendo Howling Laud Hope, del Partido Oficial Monster Raving Loony, y Marcus White, del Partido Everyone is God. En las últimas semanas han recorrido las calles de Clacton tratando de ganarse el apoyo de unas 80.000 personas con derecho a voto.

Dado el número de aspirantes, los residentes se enfrentarán a una boleta de aproximadamente un metro (tres pies) de largo.

Se espera que la participación sea baja, como suele ocurrir en las convocatorias especiales. En las generales de julio de 2024, Farage enfrentó ocho rivales y sacó 21.225 votos, el 46,2% del total. La participación fue del 58,7%.

La elección se celebra además durante las vacaciones de verano, cuando miles de votantes estarán lejos de Clacton. Y coincide con otra ola de calor en Reino Unido, lo que podría llevar a muchos a optar por no acercarse al centro de votación.

Se espera que el resultado, que se anunciará con Farage y los demás aspirantes en el escenario, se de a conocer entre las 5 y las 7 de la madrugada del viernes.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP