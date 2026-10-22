Familia de pareja asesinada por policías en Guatemala pide que se declare que fue un crimen de odio

El asesinato de Eldin Leonel Choc Xi y Milton Nelson Santamaría consternó a la comunidad de San Andrés Itzapa, en el departamento de Chimaltenango, en el centro del país centroamericano.

Henry Choc Xi, hermano de Eldin Choc, dijo en conferencia de prensa que esperaban que el tribunal incluyera en su sentencia que fue un crimen de odio porque la familia así lo considera. "Para la familia lo primordial es que la memoria de Eldin y Milton permanezca y que la muerte de ellos sea un ejemplo a no repetirse”, acotó.

Sheila Arana, una de las abogadas de las familias de las víctimas, destacó que la sentencia es histórica porque reconoce que el crimen fue cometido por prejuicios contra la pareja.

El miércoles, Edy Leonel Vásquez Rabanales, jefe de la comisaría, y el agente Fredy Santiago Velásquez Pérez fueron condenados a 30 años de prisión por cada una de las dos víctimas después de ser encontrados culpables del delito de ejecución extrajudicial. En tanto, Mauricio Abraham Contreras cumplirá una pena de 30 años de cárcel por un cargo de ejecución extrajudicial. La pena máxima de prisión contemplada en la legislación guatemalteca es de 50 años.

Otras dos mujeres policías fueron condenadas por emitir insultos homofóbicos a la pareja cuando esta era agredida y dos policías más por delitos de omisión; las condenas van desde ocho y hasta 11 años y son conmutables.

Según la reconstrucción de la fiscalía, agentes de la Policía Nacional Civil detuvieron a los dos hombres mientras tomaban cerveza en una tienda, argumentando que estaban escandalizando. Una vez detenidos, fueron trasladados a una subestación, donde fueron agredidos con insultos homofóbicos, golpeados y torturados.

Al darse cuenta del mal estado de salud de los dos hombres, los mismos agentes llamaron a los bomberos, quienes trasladaron a Santamaría —un ciudadano canadiense— pero éste ya había muerto desangrado. Choc Xi fue ingresado a una patrulla y trasladado a un lugar desconocido. Su cuerpo fue localizado varios días después en una zona boscosa lejos de su hogar.

Dos de los bomberos involucrados fueron condenados después de admitir que habían mentido en sus reportes sobre la muerte de Santamaría, asegurando que había muerto en un accidente de tránsito. Los paramédicos aceptaron ante el tribunal que mintieron para proteger a los policías.

El viernes, el tribunal del caso emitirá su fallo sobre reparaciones dignas, donde los familiares podrían recibir un resarcimiento, así como pedir medidas correctivas para la memoria de las víctimas.

Abraham Abrego, director legal de la organización Cristosal que acompañó legalmente y psicológicamente a las familias, dijo que una de las medidas que el tribunal debería implementar es la inclusión de una norma legal en el país que haga referencia explícita a los crímenes de odio para la no repetición.

FUENTE: AP