Fallecidos por atentado explosivo en Colombia suben a 20; inicia identificación de cuerpos

Familiares de víctimas en el lugar del atentado en Cajibio, Colombia, el 26 de abril del 2026. (AP foto/Santiago Saldarriaga) AP

Hasta el momento se registran 15 mujeres y cinco hombres fallecidos, todos mayores de edad, informó en X el gobernador del Cauca, Octavio Guzmán. Sobre los heridos precisó que tres permanecen en cuidados intensivos, mientras cinco menores de edad están “fuera de peligro”.

El Instituto Nacional de Medicina Legal informó en un comunicado que desde las primeras horas inició el trabajo forense para la identificación de los cuerpos que luego serán entregados a sus familiares. En esa tarea participan seis equipos de especialistas entre médicos forenses, odontólogos, antropólogos y otros, añadió.

El ataque ocurrió el sábado cuando un artefacto explosivo detonó al paso de un bus que circulaba sobre la vía Panamericana en el sector El Túnel, en Cajibío, departamento del Cauca, que junto al aledaño Valle del Cauca han soportado una arremetida violenta en los últimos días.

La Gobernación caucana declaró el domingo tres días de luto en memoria de las víctimas.

La potente explosión dejó un cráter de 200 metros cúbicos en la carretera y más de una decena de vehículos reducidos a hierros retorcidos. Los trabajos iniciaron por parte del concesionario y serán permanentes hasta restablecer la vía, señaló el gobernador Guzmán.

Esa región es considerada un punto clave para las economías ilícitas de grupos armados ilegales que se encuentran en permanente disputa por el control de las áreas de cultivo de hoja de coca y la ruta de acceso marítimo y fluvial para el tráfico de droga hacia Centroamérica y Europa.

Las autoridades de seguridad colombianas cifraron en 26 los atentados “criminales” en esa región durante los últimos días, mismos que adjudicaron a la facción Jaime Martínez de las disidencias de las desaparecidas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

El presidente Gustavo Petro calificó a los autores de “terroristas, fascistas y narcotraficantes”, al mando de alias “Marlon” quien comanda a las disidencias en esa zona del país andino y hombre cercano a alias “Iván Mordisco” uno de los más buscados de Colombia.

El gobierno aumentó a 5.0000 millones de pesos (más de un millón de dólares) la recompensa por información que permita la captura de alias “Marlon” cuyo nombre es Iván Jacob Idrobo Arredondo.

La jornada violenta arreció desde el viernes cuando dos vehículos acondicionados con explosivos detonaron cerca de dos unidades militares, uno en la capital vallecaucana Cali y otro en la aledaña Palmira, causando daños materiales.

Un día después se registraron agresiones múltiples con disparos y daños a un sistema de radares en diversos puntos de esos departamentos sin dejar heridos.

El Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU rechazó las acciones armadas en contra de la población civil y pidió a las autoridades competentes a investigar los hechos y “garantizar justicia para las víctimas”.

La Comunidad Andina de Naciones se sumó a la condena.

FUENTE: AP