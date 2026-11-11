Falcons dejan libre al pateador Nick Folk y fichan a Jake Moody del equipo de prácticas de Ravens

El pateador de los Falcons de Atlanta Nick Folk (6) falla un gol de campo ante los Buccaneers de Tampa Bay, el domingo 1 de noviembre de 2026, en Tampa, Florida. (AP Foto/Jason Behnken) AP

Los Falcons dejaron en libertad al pateador Nick Folk y firmaron a Jake Moody del equipo de prácticas de Baltimore, anunciaron el miércoles.

Sumado al canje del centro Ryan Neuzil, los Falcons (3-6) echarán de menos a algunos líderes clave cuando jueguen contra Kansas City el domingo.

“La verdad es que en el fútbol pierdes a jugadores por lesión, puedes perderlos por un traspaso o porque los cortan”, comentó el entrenador Kevin Stefanski. “Esa es simplemente la realidad del fútbol. Así que es nuestro trabajo y el trabajo de los entrenadores, el trabajo de los jugadores. Tenemos que dar un paso al frente”.

Le preguntaron a Stefanski si los movimientos indican que el equipo está pensando más en el futuro cuando afrontan el reto de evitar una novena temporada consecutiva con marca perdedora. Atlanta ha perdido cuatro de sus últimos cinco partidos, pero tiene la ventaja de jugar en la débil división Sur de la Conferencia Nacional, que tiene cuatro equipos con tres victorias.

“Estamos entusiasmados con este partido que tenemos por delante”, manifestó Stefanski. “Estamos entusiasmados con las oportunidades que tenemos por delante. Las decisiones que se toman para nuestro equipo de fútbol americano siempre son en el mejor interés de nuestro equipo”.

Stefanski reconoció que puede ser difícil hacer movimientos en beneficio del equipo a largo plazo cuando, al menos en apariencia, pueden dificultar ganar a corto plazo.

“A veces existe esa tensión entre el corto y el largo plazo, pero conozco al grupo que tenemos, a los jugadores... entrenadores y personal, así que nuestro enfoque no ha cambiado ni un poco”, señaló.

Folk había convertido 107 intentos consecutivos de gol de campo desde menos de 40 yardas antes de fallar desviado a la izquierda un intento de 38 yardas en el tercer cuarto de la derrota 34-17 del domingo ante los Bengals de Cincinnati en Madrid. Folk, de 42 años, acertó 13 de 18 intentos de gol de campo esta temporada, su primera con Atlanta, después de haber tenido solo un fallo en cada una de sus tres temporadas anteriores.

Moody, de 26 años, convirtió un gol de campo de 53 yardas bajo la lluvia durante una derrota 33-10 ante los Jaguars de Jacksonville el jueves.

Atlanta traspasó a Bates a los Jaguars el lunes a cambio de una selección de segunda ronda del draft de 2027 y una selección de quinta ronda de 2028. Los Falcons enviaron a Neuzil a los Ravens el martes a cambio del lineman ofensivo Andrew Vorhees y una selección de sexta ronda del draft de 2028.

Stefanski indicó que los jugadores de la defensiva y de equipos especiales que quedaron segundos detrás de Bates y Folk en la votación del equipo para capitanes antes de la temporada serán anunciados al equipo como nuevos capitanes.

Stefanski dijo que Corey Levin ascenderá como centro titular y se espera que DeMarcco Hellams sea titular como safety.

Los Falcons también activaron al tackle ofensivo Cameron Williams de la lista de reserva/lesionados al roster activo.

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FUENTE: AP