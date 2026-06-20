Extremo belga Jérémy Doku se pierde el partido del Mundial ante Irán por enfermedad

Compartir en:









El belga Jeremy Doku (primer plano) pugna el balón con el egipcio Emam Ashour em el partido por el Grupo G del Mundial, el lunes 15 de junio de 2026. en Seattle. (AP Foto/Lindsey Wasson) AP

La selección belga descartó el sábado al extremo del Manchester City para el encuentro en el estadio SoFi, en el área de Los Ángeles.

Doku fue titular en el debut de Bélgica el lunes pasado y jugó hasta los 86 minutos del empate 1-1 con Egipto. Según reportes, Doku abandonó antes de tiempo un entrenamiento por problemas respiratorios durante la semana previa al partido inaugural.

Doku ha estado en el centro de atención en los últimos días después de decirles a los periodistas que planeaba dejar el equipo si fuera necesario por el nacimiento de su primer hijo durante el torneo. La esposa de Doku tiene fecha probable de parto a inicios de julio, durante las rondas de eliminación directa.

Bélgica ocupa el décimo puesto en el ranking mundial de la FIFA, pero necesita un buen resultado contra Irán para mantenerse encaminada a ganar su grupo. Los Diablos Rojos cierran la fase de grupos contra Nueva Zelanda el viernes.

Si Bélgica gana su grupo y su primer partido de la fase de eliminación directa, se enfrentarían al coanfitrión Estados Unidos el 6 de julio en los octavos de final, si los estadounidenses también ganan su primer partido de eliminación directa contra un equipo que termine tercero.

___

Mundial AP: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa FUENTE: AP