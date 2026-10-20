americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Exsubjefe policial en Sudáfrica es acusado de delitos sexuales

JOHANNESBURGO (AP) — Un tribunal sudafricano le negó la libertad bajo fianza el martes a un exsubjefe policial acusado de delitos sexuales, ordenando retenerlo tras las rejas a espera de juicio.

Shadrack Sibiya, antes subjefe policial en Sudáfrica, en el tribunal en Johannesburgo, el 29 de septiembre del 2026. (AP foto/Themba Hadebe)
Shadrack Sibiya, antes subjefe policial en Sudáfrica, en el tribunal en Johannesburgo, el 29 de septiembre del 2026. (AP foto/Themba Hadebe) AP

El agente, Shadrack Sibiya, renunció al servicio policial a principios de este mes tras su arresto en septiembre. Está acusado de violar a una mujer de 18 años, trata de personas y captación sexual de una menor.

También hay acusaciones formuladas ante la comisión de investigación que indaga la criminalidad en la policía de que tiene vínculos con presuntos integrantes de redes criminales en el país. Sibiya niega las acusaciones.

El Tribunal de Magistrados de Randburg le negó la fianza el martes, al señalar que no había logrado presentar circunstancias excepcionales que justificaran su liberación y al coincidir con los fiscales en que su libertad supondría una amenaza para los testigos.

La policía afirma que la salida de Sibiya del servicio policial es una baja deshonrosa.

Sibiya es investigado por una comisión judicial que examina amplias acusaciones de corrupción dentro de la policía sudafricana y presuntos vínculos con las redes criminales del país.

Ante la comisión, Sibiya es acusado de mantener estrechos vínculos con miembros de redes criminales y de recibir de ellos grandes sumas de dinero en efectivo y regalos.

La Autoridad Nacional de Procesamiento Penal indicó que pronto estarán listos para el juicio.

“Estamos conformes en que la evidencia que presentamos ante el tribunal es lo suficientemente buena, y por eso obtuvimos el fallo que obtuvimos hoy”, declaró Kaizer Kganyago, portavoz de la Autoridad Nacional de Procesamiento Penal.

_________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Destacados del día

TENSIÓN EN LA ONU: diplomáticos cubanos gritan contra opositores y chocan con EEUU en acto sobre derechos humanos

TENSIÓN EN LA ONU: diplomáticos cubanos gritan contra opositores y chocan con EEUU en acto sobre derechos humanos

¡DÍAZ-CANEL SALE EN DEFENSA DE RAÚL CASTRO! Estalla contra Florida tras la orden de arresto

¡DÍAZ-CANEL SALE EN DEFENSA DE RAÚL CASTRO! Estalla contra Florida tras la orden de arresto

Juez de Miami ordena el ARRESTO de dictador Raúl Castro por derribo de avionetas de Hermanos al Rescate en 1996

Juez de Miami ordena el ARRESTO de dictador Raúl Castro por derribo de avionetas de Hermanos al Rescate en 1996

El presidente Donald Trump llega al lugar de una concentración en Dalton, Georgia, el 16 de octubre del 2026. (AP foto/Mark Schiefelbein)

Trump viaja a Kansas, donde agricultores están presionados por la inflación en período de cosecha

COLAPSO EN PINAR DEL RÍO: más de 90 horas sin luz y una grave crisis de agua potable por siete averías

COLAPSO EN PINAR DEL RÍO: más de 90 horas sin luz y una grave crisis de agua potable por siete averías

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter