Expresidente Toledo pide que mandataria de Perú le otorgue un pedido de gracia para salir de prisión

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En una entrevista telefónica la noche del domingo con la televisora local Panamericana, Toledo indicó “ya estoy en los últimos, las complicaciones enormes, tengo problemas serios cardíacos, tengo cáncer... Entonces he pedido también a la Corte Suprema para que me permita ir a mi casa”.

La presidenta Fujimori y los ministros de su gabinete no se han pronunciado al momento.

Este es el primer pedido público de Toledo a Fujimori tras una larga confrontación política. En la gestión de Toledo (2001-2006) se buscó la extradición desde Japón y luego Chile del fallecido padre de la mandataria, el expresidente Alberto Fujimori (1990-2000). Alberto Fujimori fue condenado en 2007 por corrupción y asesinato y estuvo 16 años preso hasta 2023, cuando recibió un indulto presidencial.

En julio Toledo, de 81 años, presentó el pedido y sostuvo en una carta que su salud se había deteriorado gravemente en prisión. Las autoridades médicas penitenciarias no han informado con exactitud la situación actual de salud de Toledo.

Toledo está preso desde 2023 tras ser extraditado de Estados Unidos. Su defensa busca usar una ley de 2024 que permite solicitar beneficios para presos mayores de 80 años y terminar de cumplir la condena en sus domicilios.

El expresidente fue condenado por recibir sumas millonarias de las constructoras brasileñas Odebrecht y Camargo Correa a cambio de adjudicarles licitaciones públicas de obras de infraestructura cuyos costos se elevaron de forma escandalosa en perjuicio del Estado. También fue hallado culpable de lavar millones de dólares comprando inmuebles y pagando hipotecas a través de dos empresas fachadas de Costa Rica.

Está preso en una cárcel para expresidentes donde estpan recluidos los exmandatarios Martín Vizcarra (2018-2020), condenado por corrupción, y Pedro Castillo (2021-2022), sentenciado a 11 años por conspiración para una rebelión. El domingo la esposa de Toledo, Eliane Karp, quien reside en Israel y afronta un proceso de extradición a Perú, pidió también a Fujimori “que haga gestos de misericordia para mi esposo y para mí también” y que "se acuerde de lo que ha pasado con su papá y con ella, que ha estado en la cárcel también". Keiko Fujimori estuvo presa 16 meses en una investigación por lavado de activos. FUENTE: AP

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