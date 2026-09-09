Expresidente ecuatoriano Abdalá Bucaram e hijo son condenados a prisión por delincuencia organizada

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ARCHIVO - El expresidente ecuatoriano Abdalá Bucaram, izquierda, acompañado por su abogado Héctor Solórzano, asiste a una conferencia de prensa, el 10 de febrero de 2006, en su residencia de Ciudad de Panamá. (AP Foto/Arnulfo Franco, archivo) AP

Bucaram, de 74 años, escuchó el fallo vía telemática desde la camilla de una clínica, días después de haber notificado que fue intervenido del corazón, aunque en una foto difundida por su familia en la red social X aparecía despierto y con sus lentes sobre la frente. El tribunal le había ordenado a la policía resguardar la clínica para garantizar su comparecencia a la lectura del fallo, que había sido suspendida al menos seis ocasiones.

El dictamen señaló que el exmandatario y su hijo Jacobo Bucaram —quien recibió igual sentencia— eran cooperadores del delito de delincuencia organizada. Bucaram deberá cumplir arresto domiciliario debido a su edad.

Otras dos personas también recibieron sentencias. Leandro Berrones, ex agente de tránsito, fue condenado a 13 años y 4 meses de prisión como autor directo del delito, y el israelí Sheinman Oren a dos años y 8 meses, con lo que se acerca a su fin un juicio que se prolongó seis años. La medida podrá ser apelada.

Según el fallo, en 2020 los sentenciados integraron una red delictiva que se benefició de la venta ilegal de 21.000 pruebas de detección del virus de COVID-19 y otros insumos, tales como medicamentos o mascarillas, que escaseaban durante la emergencia sanitaria.

Durante un allanamiento en el marco de la investigación por la compra con sobreprecio de insumos médicos para hospitales públicos, dichos artículos fueron encontrados en el domicilio del expresidente. En un ejemplo del alza en los precios, había fundas para cadáveres a un costo de 150 dólares, cuando en el mercado se cotizaban a 15 dólares.

En la residencia de Bucaram también se hallaron una pistola y balas sin permiso para portarla, así como bienes patrimoniales. Por lo anterior se le dictó arresto domiciliario preventivo, pero fue sobreseído.

La ley penal ecuatoriana sanciona el delito de delincuencia organizada con 10 años de prisión, y puede ser mayor en caso de que haya agravantes. Previo a la audiencia, Bucaram escribió un extenso mensaje en X, en el que dijo estar “en peligro de muerte”, y adelantó que acudirá ante organismos internacionales para “denunciar este nuevo atropello”. “Somos inocentes”, escribió. Bucaram es el cuarto expresidente de Ecuador en ser condenado por corrupción, luego de Jamil Mahuad, Rafael Correa y Lenín Moreno. Este último fue sentenciado recientemente a cinco años de prisión por cohecho. FUENTE: AP