Expresidente boliviano Luis Arce sale de cárcel para una revisión médica oncológica, según abogado

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Arce, de 62 años y quien gobernó entre 2020 y 2025, salió caminando de la cárcel de San Pedro en el centro de La Paz y luego subió a una ambulancia que lo llevó a un hospital. “El expresidente debe hacerse revisiones por problemas oncológicos”, dijo a los medios locales Fernando Rivadeneyra, abogado del exmandatario.

Rivadeneyra explicó que el traslado del exgobernante se da luego de una solicitud presentada a un juez desde marzo para que permitiera la salida e internamiento del expresidente para una revisión médica especializada. “Esperemos que no haya algún problema con su cáncer... hay que preservar su salud”, agregó.

Hace seis años, el expresidedente superó un cáncer de riñón y se realizaba revisiones cada año en Brasil.

Arce está detenido preventivamente desde diciembre por presunta corrupción en un caso que data de cuando era ministro de Economía durante la entonces administración de Evo Morales (2006-2019), según la fiscalía.

El viceministro de Transparencia, Yamil García, dijo en conferencia de prensa que Marcelo Arce, hijo del expresidente, hizo la petición a un juez en la región de Santa Cruz pese a que, según indicó, no está en la jurisdicción del juez que lleva el caso en La Paz.

García explicó que el juez “habría resuelto la tutela para que sea internado en un establecimiento de salud. Nosotros estamos pidiendo la investigación en relación con el proceso de tramitación".

The Associated Press llamó a los juzgados en Santa Cruz para solicitar mayor información pero no hubo una respuesta de inmediato. El gobierno del presidente Rodrigo Paz, que asumió en noviembre, ha denunciado varios casos de presunta corrupción en pasados gobiernos de Morales y Arce. FUENTE: AP

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