americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Expresidente boliviano Luis Arce sale de cárcel para una revisión médica oncológica, según abogado

LA PAZ, Boilivia (AP) — El exmandatario boliviano Luis Arce salió el miércoles de la cárcel donde cumple detención preventiva para una revisión médica encológica, informó su abogado.

Arce, de 62 años y quien gobernó entre 2020 y 2025, salió caminando de la cárcel de San Pedro en el centro de La Paz y luego subió a una ambulancia que lo llevó a un hospital. “El expresidente debe hacerse revisiones por problemas oncológicos”, dijo a los medios locales Fernando Rivadeneyra, abogado del exmandatario.

Rivadeneyra explicó que el traslado del exgobernante se da luego de una solicitud presentada a un juez desde marzo para que permitiera la salida e internamiento del expresidente para una revisión médica especializada. “Esperemos que no haya algún problema con su cáncer... hay que preservar su salud”, agregó.

Arce está detenido preventivamente desde diciembre por presunta corrupción en un caso que data de cuando era ministro de Economía durante la entonces administración de Evo Morales (2006-2019), según la fiscalía.

El viceministro de Transparencia, Yamil García, dijo en conferencia de prensa que Marcelo Arce, hijo del expresidente, hizo la petición a un juez en la región de Santa Cruz pese a que, según indicó, no está en la jurisdicción del juez que lleva el caso en La Paz.

García explicó que el juez “habría resuelto la tutela para que sea internado en un establecimiento de salud. Nosotros estamos pidiendo la investigación en relación con el proceso de tramitación".

The Associated Press llamó a los juzgados en Santa Cruz para solicitar mayor información pero no hubo una respuesta de inmediato.

El gobierno del presidente Rodrigo Paz, que asumió en noviembre, ha denunciado varios casos de presunta corrupción en pasados gobiernos de Morales y Arce.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Liexer De La Cruz conduce su triciclo con clientes en Minas, en la provincia cubana de La Habana, el viernes 4 de septiembre de 2026. (AP Foto/Ramon Espinosa)

Un hombre lucha por una nueva vida en Cuba tras ser expulsado de EEUU

Destacados del día

El presidente estadounidense Donald Trump se dirige a la multitud durante el Abierto de Irlanda en el campo Trump International Golf Links en Doonbeg, Irlanda, el domingo 13 de septiembre de 2026. (Foto AP/Peter Morrison)

La Reserva Federal sube las tasas por primera vez desde 2023 ante la persistente inflación en EEUU

Abdiel Bermúdez sale de Cuba y aparece en México tras años como rostro del Noticiero Nacional de TV

Abdiel Bermúdez sale de Cuba y aparece en México tras años como rostro del Noticiero Nacional de TV

DÍAZ-CANEL ESTRENA PROGRAMA DE RADIO EN PLENA CRISIS CUBANA: Criterio Compartido saldrá cada 15 días

DÍAZ-CANEL ESTRENA PROGRAMA DE RADIO EN PLENA CRISIS CUBANA: "Criterio Compartido" saldrá cada 15 días

Cuba pone en circulación billetes de 10 MIL y 20 MIL pesos en medio de la devaluación del CUP

Cuba pone en circulación billetes de 10 MIL y 20 MIL pesos en medio de la devaluación del CUP

Los precios en una gasolinera en Greenwood Village, Colorado, el 15 de septiembre del 2026. (AP foto/David Zalubowski)

Las ventas minoristas en EEUU aumentaron en agosto tras bajar en julio

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter