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Expresidenta chilena Michelle Bachelet declina candidatura a Secretaría General de ONU

MONTEVIDEO (AP) — La expresidenta chilena Michelle Bachelet anunció el sábado su renuncia a la candidatura para la Secretaría General de Naciones Unidas, que renovará autoridades en enero, y ponderó que sea elegida una mujer latinoamericana.

“Algunos creerán que no eran los tiempos para una candidatura como la que quise representar, cuando los vientos soplan fuerte contra principios como el multilateralismo, contra el derecho internacional permanentemente transgredido”, expresó en un video publicado en sus redes sociales.

Reafirmó como obstáculos para el desarrollo “la existencia del cambio climático que algunos niegan, pese a la evidencia científica”, y el peligro que atraviesan la democracia y los derechos humanos.

“Por el contrario, aunque desde un inicio, contra la corriente, estoy convencida de que era el momento de levantar la voz por estos principios, que han sido orgullosa de mi postulación. No me arrepiento de haber emprendido este gran desafío”, enfatizó.

También deseó que el o la próxima secretaria general sea “independiente y leal a los principios de la carta de la organización, y que los enarbole con rigor frente a los Estados, sin importar su tamaño o su modelo”.

Agradeció a los presidentes brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y mexicana Claudia Sheinbaum por haber apoyado su postulación desde el primer día “con tenacidad y convicción” y a los sectores del pueblo chileno y del mundo que respaldaron su candidatura.

“Ahora continuaré con el tesón de siempre, el desafío internacional. Seguiré activa en la tarea impostergable de conseguir un mundo de mayor paz, seguridad, desarrollo sustentable y respeto a los derechos humanos”, concluyó.

Con la dimisión de Bachelet al cargo al frente de la ONU, las mujeres en la contienda que se definirá el 1 de enero de 2027 son la secretaria general de la UNCTAD, la costarricense Rebeca Grynspan; la representante permanente de Guyana ante la ONU, Carolyn Rodrigues Birkett; la exministra y expresidenta de la Asamblea General, la ecuatoriana María Fernanda Espinosa; y la diplomática ecuatoriana Ivonne A-Baki —nominada por Tonga.

También postulan el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), el argentino Rafael Grossi; el expresidente de Senegal y de la Unión Africana, Macky Sall; y el ex representante especial de la ONU para Uganda, Olara Otunnu.

FUENTE: AP

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