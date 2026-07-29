americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Expresidenta argentina condenada denuncia proscripción ante Naciones Unidas

BUENOS AIRES (AP) — La expresidenta argentina Cristina Fernández, quien cumple una condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos por corrupción, denunció ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas a los jueces que la sentenciaron por “machismo estructural” y persecución política.

ARCHIVO - Un partidario de la expresidenta argentina Cristina Fernández pega una foto de ella en la pared exterior de su casa después de que la Corte Suprema confirmara la condena por corrupción de Fernández en Buenos Aires, Argentina, el martes 17 de junio de 2025. (AP Foto/Natacha Pisarenko, Archivo)
ARCHIVO - Un partidario de la expresidenta argentina Cristina Fernández pega una foto de ella en la pared exterior de su casa después de que la Corte Suprema confirmara la condena por corrupción de Fernández en Buenos Aires, Argentina, el martes 17 de junio de 2025. (AP Foto/Natacha Pisarenko, Archivo) AP

“Lo hago con la convicción de que el Derecho Internacional de los Derechos Humanos constituye una conquista de la humanidad precisamente para momentos como éste: cuando los mecanismos internos de un país dejan de proteger a las personas frente a los abusos del poder”, explicó la exmandataria de centroizquierda —que gobernó el país entre 2007 y 2015 y fue vicepresidenta entre 2019 y 2023— en una publicación difundida el miércoles en sus redes sociales.

La presentación, a cargo de dos abogados extranjeros, tuvo lugar al cumplirse el primer año del arresto domiciliario que se le impuso a Fernández luego de que la Corte Suprema de Justicia confirmara la condena a seis años de prisión por administración fraudulenta en la licitación pública para la construcción de obras viales durante su gestión.

La dirigente de 73 años, que se encuentra recluida en su apartamento de Buenos Aires, enfrenta actualmente otro juicio por asociación ilícita en una causa que involucra también a varios empresarios que habrían pagado millonarios sobornos a funcionarios durante su gobierno.

Fernández, quien rechaza los cargos en su contra, sostuvo que “lo que he padecido y padezco no puede comprenderse únicamente como una sucesión de decisiones judiciales equivocadas”.

“Estamos frente a graves violaciones de derechos humanos, nacidas de un machismo estructural que todavía subsiste en sectores del sistema judicial argentino”, remarcó. “Con los desastres que se han hecho a lo largo de la historia en nuestro país… ¿ser la única expresidente condenada por la Corte Suprema? ¿En serio alguien puede pensar que eso es una casualidad?”.

Añadió que el fin último de la supuesta persecución judicial en su contra proscribirla políticamente. “La proscripción perpetua es, en realidad, la pena principal... Quieren impedir que una parte del pueblo argentino pueda volver a elegir libremente el proyecto que representa sus esperanzas”, señaló.

El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, con sede en Ginebra, primero debe admitir el recurso presentado por la expresidenta antes de pronunciarse, aunque sus resoluciones no necesariamente son vinculantes.

Por tratarse de una condena firme, la única posibilidad concreta que tiene Fernández de recuperar su libertad es un indulto presidencial, algo improbable bajo la gestión actual del presidente liberal Javier Milei.

Pero este escenario podría revertirse el próximo año si el peronismo regresa al poder con un triunfo en las elecciones generales de octubre.

“Con la misma convicción con la que siempre enfrenté las horas más difíciles de nuestra historia y las de mi propia vida: muy pronto volveremos a encontrarnos. Volveremos a caminar juntos”, concluyó la expresidenta.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
ARCHIVO - El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, a la izquierda, saluda a sus seguidores junto a su esposa Ana Lucía Pineda durante una misa en honor a Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, en Chiquinquirá, Colombia, el 9 de julio de 2026. (AP Foto/Fernando Vergara, Archivo)

De la Espriella propone giro en política exterior de Colombia, romperá relación con Cuba y Nicaragua

ARCHIVO - El presidente Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, encabezan un mitin el 5 de septiembre de 2018, en Managua, Nicaragua. (AP Foto/Alfredo Zúñiga, archivo)

Ortega cancela los comicios de 2027 en Nicaragua y advierte que "no volverá a haber elecciones"

Destacados del día

CUBA DA UN GIRO HISTÓRICO: AUTORIZA FARMACIAS PRIVADAS POR PRIMERA VEZ EN DÉCADAS

CUBA DA UN GIRO HISTÓRICO: AUTORIZA FARMACIAS PRIVADAS POR PRIMERA VEZ EN DÉCADAS

TENSIÓN EN HOSPITAL DE LA HABANA: un grupo irrumpe en la terapia intensiva pediátrica

TENSIÓN EN HOSPITAL DE LA HABANA: un grupo irrumpe en la terapia intensiva pediátrica

Sandro Castro publica una sátira sobre Otero Alcántara y refuerza la narrativa del régimen cubano en Instagram

Sandro Castro publica una sátira sobre Otero Alcántara y refuerza la narrativa del régimen cubano en Instagram

Damián Valdez comparece en corte y el juicio por la muerte de El Taiger podría celebrarse a comienzos de 2027

Damián Valdez comparece en corte y el juicio por la muerte de El Taiger podría celebrarse a comienzos de 2027

Osamu Menéndez asegura que el vapeo mató a su hijo Mauro y lanza una advertencia urgente a los jóvenes cubanos

Osamu Menéndez asegura que el vapeo mató a su hijo Mauro y lanza una advertencia urgente a los jóvenes cubanos

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter