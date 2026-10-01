Explosiones en la capital de Etiopía horas después de que el gobierno prohibió los vuelos de drones

Un funcionario de los servicios de inteligencia, que no estaba autorizado a hablar con la prensa, confirmó que hubo tres explosiones en tres puntos distintos, pero no dio más detalles.

Una fuente diplomática que pidió hablar desde el anonimato por seguridad contó que escuchó una explosión a las siete de la tarde cerca del cuartel general de Defensa, seguida de una sirena.

Residentes en las inmediaciones del cuartel señalaron también que escucharon una explosión cerca de una fábrica en la zona pasada la medianoche.

Sigue sin estar claro si las explosiones estaban relacionadas con un ataque o si formaban parte de ejercicios de entrenamiento en el cuartel general de Defensa.

Las explosiones se produjeron horas después de que el Servicio Nacional de Inteligencia y Seguridad prohibiera el vuelo de drones en Adís Abeba y sus alrededores.

Las fuerzas federales de Etiopía combaten a fuerzas regionales en la provincia de Tigray, en el norte, donde los rebeldes tomaron el control de varias localidades y el Frente de Liberación del Pueblo de Tigray se apoderó recientemente del principal aeropuerto de la zona, lo que obligó a suspender los vuelos.

Naciones Unidas ha pedido una desescalada de los combates y un diálogo entre el gobierno y los siete grupos de la oposición que formaron recientemente una alianza para desafiar al primer ministro, Abiy Ahmed.

Personas desplazadas desde la guerra de 2020 en Tigray dijeron el jueves que podían escuchar disparos a kilómetros de distancia cerca de su campamento en Hitsats, en el noroeste de Tigray.

El campamento alberga a unas 16.000 personas. Llevan viviendo allí desde hace seis años y ahora temen tener que volver a marcharse.

“Escuchamos combates apoyados por artillería pesada, y drones sobrevuelan el cielo todos los días”, declaró un residente a The Associated Press por teléfono.

En la capital de Tigray, Mekelle, residentes afirman que las comunicaciones, los servicios bancarios y otros esenciales se han visto interrumpidos por los combates.

Abdelaziz Ahmed, un comerciante de 35 años, señaló que la falta de efectivo causada por las interrupciones de los servicios bancarios estaba afectando su negocio.

“La gente no puede comprar nada porque no tiene efectivo, así que nosotros no podemos vender. Mis existencias actuales no durarán más de un mes. Mi única esperanza es que todos estos desafíos pasen y se restablezca la paz en Tigray”, manifestó.

Un taxista que declinó dar su nombre por temor a su seguridad señaló que el precio del combustible se había duplicado en el mercado negro.

“La guerra ha hecho la vida extremadamente difícil", dijo. "Ni siquiera tenemos dinero para comida o (pagar el) alquiler”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP