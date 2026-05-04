Explosión en una planta de fuegos artificiales en China deja al menos 21 muertos

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La explosión ocurrió el lunes en una planta de fuegos artificiales en la ciudad de Changsha, en la provincia de Hunan, indicó la agencia noticiosa oficial Xinhua. El medio estatal China Daily señaló que la planta era operada por Huasheng Fireworks Manufacturing and Display Co. en Liuyang, una ciudad a nivel de condado administrada por Changsha y un destacado centro de producción de fuegos artificiales.

Imágenes aéreas difundidas por la televisora estatal CCTV el martes mostraban columnas de humo blanco que seguían saliendo de ciertas zonas del lugar, donde algunas otras instalaciones sufrieron daños o se vinieron abajo.

Casi 500 rescatistas se presentaron al lugar de la explosión y las autoridades evacuaron a las personas que permanecían en áreas de peligro, debido a los riesgos relacionados con la presencia de dos almacenes de pólvora negra, reportó Xinhua.

Las autoridades abrieron una investigación sobre la causa de la explosión, pero adoptaron “medidas de control” contra los responsables de la empresa, indicó el informe, sin precisar las medidas.

El presidente chino Xi Jinping instó a realizar “todos los esfuerzos” en la búsqueda de desaparecidos y para salvar a los heridos. También pidió a las autoridades investigar la causa y exigir responsabilidades, según el reporte. Xi además ordenó una evaluación eficaz de riesgos y el control de peligros en industrias clave, así como el fortalecimiento de la gestión de la seguridad pública.

Para evitar otros accidentes durante la operación, los rescatistas adoptaron medidas como rociado y humidificación para eliminar peligros potenciales.

También desplegaron tres robots para ayudar en las operaciones de búsqueda y rescate. En febrero, China reportó dos explosiones mortales en tiendas de fuegos artificiales durante el periodo del Año Nuevo Lunar. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP