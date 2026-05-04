americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Explosión en una planta de fuegos artificiales en China deja al menos 21 muertos

BEIJING (AP) — Una explosión en una planta de fuegos pirotécnicos en una provincia del centro de China dejó al menos 21 muertos y 61 heridos, informaron medios estatales el martes.

La explosión ocurrió el lunes en una planta de fuegos artificiales en la ciudad de Changsha, en la provincia de Hunan, indicó la agencia noticiosa oficial Xinhua. El medio estatal China Daily señaló que la planta era operada por Huasheng Fireworks Manufacturing and Display Co. en Liuyang, una ciudad a nivel de condado administrada por Changsha y un destacado centro de producción de fuegos artificiales.

Imágenes aéreas difundidas por la televisora estatal CCTV el martes mostraban columnas de humo blanco que seguían saliendo de ciertas zonas del lugar, donde algunas otras instalaciones sufrieron daños o se vinieron abajo.

Casi 500 rescatistas se presentaron al lugar de la explosión y las autoridades evacuaron a las personas que permanecían en áreas de peligro, debido a los riesgos relacionados con la presencia de dos almacenes de pólvora negra, reportó Xinhua.

Las autoridades abrieron una investigación sobre la causa de la explosión, pero adoptaron “medidas de control” contra los responsables de la empresa, indicó el informe, sin precisar las medidas.

El presidente chino Xi Jinping instó a realizar “todos los esfuerzos” en la búsqueda de desaparecidos y para salvar a los heridos. También pidió a las autoridades investigar la causa y exigir responsabilidades, según el reporte. Xi además ordenó una evaluación eficaz de riesgos y el control de peligros en industrias clave, así como el fortalecimiento de la gestión de la seguridad pública.

Para evitar otros accidentes durante la operación, los rescatistas adoptaron medidas como rociado y humidificación para eliminar peligros potenciales.

También desplegaron tres robots para ayudar en las operaciones de búsqueda y rescate.

En febrero, China reportó dos explosiones mortales en tiendas de fuegos artificiales durante el periodo del Año Nuevo Lunar.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Destacados del día

TENSIÓN MÁXIMA: EMBAJADOR CUBANO EN LA ONU DICE QUE CUBA NO SE RENDIRÁ TRAS ADVERTENCIAS DE TRUMP

TENSIÓN MÁXIMA: EMBAJADOR CUBANO EN LA ONU DICE QUE "CUBA NO SE RENDIRÁ" TRAS ADVERTENCIAS DE TRUMP

Arrestan en Florida a cubano acusado de matar a su pareja en North Fort Myers

Arrestan en Florida a cubano acusado de matar a su pareja en North Fort Myers

Díaz-Canel admite que Cuba comerá solo lo que logre producir en medio de la peor crisis alimentaria en décadas

Díaz-Canel admite que Cuba comerá solo lo que logre producir en medio de la peor crisis alimentaria en décadas

🚨 Derrumbe de escalera en edificio de La Habana deja una mujer herida

🚨 Derrumbe de escalera en edificio de La Habana deja una mujer herida

ARCHIVO - El exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, participa en una ceremonia en conmemoración del aniversario de los atentados terroristas del 11 de septiembre en Nueva York, el jueves 11 de septiembre de 2025. (Foto AP/Seth Wenig, archivo)

Exalcalde de NY Rudy Giuliani se encuentra hospitalizado en estado crítico, dice su portavoz

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter