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Explosión en terminal de exportación de gas en Qatar deja 13 muertos

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — Una explosión en una importante terminal de exportación de gas en Qatar mató al menos a 13 personas, informó el lunes el ministro de Energía.

Saad Sherida al-Kaabi dio la cifra durante una conferencia de prensa en la capital Doha, y aseguró que la explosión del domingo por la noche estaba relacionada con un accidente industrial.

La explosión en el área industrial de Ras Laffan podría provocar más caos en los mercados energéticos mundiales. Qatar es uno de los principales productores de gas natural del mundo. Cerró su producción después de Irán cerró el estrecho de Ormuz y no podía sacar los envíos hacia sus clientes.

A medida que Teherán aflojaba el control mientras continuaban las negociaciones sobre un fin permanente a la guerra con Estados Unidos, Qatar comenzó a trabajar para intentar reiniciar su terminal de exportación. La noche del domingo, esos trabajos desencadenaron una explosión y un incendio en la instalación de suministro de gas de Barzan, informó la empresa estatal QatarEnergy.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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