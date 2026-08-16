americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Explosión de poder de Padres, que vencen 5-0 a Guardianes con 4 jonrones

CLEVELAND (AP) — Luis Rengifo y Gavin Sheets conectaron vuelacercas consecutivos en la segunda entrada, Casey Mize permitió tres hits en seis innings para conseguir su primera victoria con el uniforme de San Diego, y los Padres derrotaron el domingo 5-0 a los Guardianes de Cleveland.

Jase Bowen, de los Padres de San Diego, festeja luego de conseguir un jonrón ate los Guardianes de Cleveland, el domingo 16 de agosto de 2026 (AP Foto/Tim Phillis)
Jase Bowen, de los Padres de San Diego, festeja luego de conseguir un jonrón ate los Guardianes de Cleveland, el domingo 16 de agosto de 2026 (AP Foto/Tim Phillis) AP

Jase Bowen y Jake Cronenworth también se volaron la cerca por los Padres, que conectaron al menos cuatro jonrones en un juego por sexta vez esta temporada.

San Diego —que ganó dos de tres en la serie del fin de semana— tiene marca de 6-0-1 en sus últimas siete series y ostenta el mejor registro de las Grandes Ligas con 17-5 desde el 24 de julio.

El dominicano José Ramírez bateó dos hits por los Guardianes, que han perdido sus últimas cinco series y tienen marca de 4-11 desde el 31 de julio.

Mize (5-7), adquirido desde Detroit en la fecha límite de cambios, permitió tres hits en su tercera apertura con los Padres.

El abridor de Cleveland, Tanner Bibee (4-13), retiró a los primeros cinco bateadores antes de que el venezolano Rengifo conectara un sinker alto por el centro y lo enviara por encima de la barda del jardín central.

Cinco lanzamientos después, Sheets conectó un cambio que apenas superó la cerca del jardín derecho.

Fue la primera vez desde abril pasado que los Padres conectaron jonrones consecutivos.

El juego comenzó con un retraso de 3 horas y 11 minutos por la lluvia.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Destacados del día

SECRETARIO DEL TESORO DE TRUMP VUELVE A PONER A CUBA EN LA MIRA: Cuba duró mucho tiempo pese a las sanciones

SECRETARIO DEL TESORO DE TRUMP VUELVE A PONER A CUBA EN LA MIRA: "Cuba duró mucho tiempo" pese a las sanciones

ALERTA PARA CUBANOS QUE ENTRARON CON PAROLE DE BIDEN: EEUU revisará todos los caso

ALERTA PARA CUBANOS QUE ENTRARON CON PAROLE DE BIDEN: EEUU revisará todos los caso

TRUMP ENFRÍA POR AHORA LA OPCIÓN MILITAR CONTRA CUBA: Apuesta por asfixiar las finanzas del régimen

TRUMP ENFRÍA POR AHORA LA OPCIÓN MILITAR CONTRA CUBA: Apuesta por asfixiar las finanzas del régimen

EEUU advierte que Cuba está bajo vigilancia y anticipa movimientos importantes en las próximas semanas

EEUU advierte que Cuba está "bajo vigilancia" y anticipa movimientos importantes en las próximas semanas

Imagen tomada de video de la cámara corporal del policía involucrado en el caso de Jazmir Tucker, en Akron, Ohio, el 28 de noviembre del (Departamento de Policía de Akron via AP)

Ohio despide a policía que mató a niño y pagará compensación a familia

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter