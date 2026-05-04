americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Explosión deja a 12 mineros atrapados en una mina de carbón en Colombia

BOGOTÁ (AP) — Al menos doce mineros quedaron atrapados dentro de una mina de carbón en el centro de Colombia, informaron las autoridades el lunes, después de que se registró una explosión atribuida a la acumulación de gases.

Jorge Emilio Rey, gobernador del departamento de Cundinamarca, señaló en la plataforma social X que había 15 mineros dentro de la mina al momento de la explosión del lunes, pero añadió que tres mineros lograron salir “por sus propios medios”. Uno de ellos fue trasladado a un hospital.

La mina está ubicada en Sutatausa, un municipio a unos 75 kilómetros (46 millas) de Bogotá, y a 2.500 metros (8.200 pies) sobre el nivel del mar.

Rescatistas y ambulancias llegaron al lugar el lunes para ayudar a los mineros atrapados.

Los accidentes mineros son comunes en el centro de Colombia, donde decenas de pequeños operadores explotan minas de carbón y esmeraldas.

En 2023, 11 mineros murieron por una explosión en otra mina de carbón en Sutatausa. En 2020, 11 mineros fallecieron durante un accidente en Cucunubá, otro municipio del departamento de Cundinamarca.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Destacados del día

TENSIÓN MÁXIMA: EMBAJADOR CUBANO EN LA ONU DICE QUE CUBA NO SE RENDIRÁ TRAS ADVERTENCIAS DE TRUMP

TENSIÓN MÁXIMA: EMBAJADOR CUBANO EN LA ONU DICE QUE "CUBA NO SE RENDIRÁ" TRAS ADVERTENCIAS DE TRUMP

Arrestan en Florida a cubano acusado de matar a su pareja en North Fort Myers

Arrestan en Florida a cubano acusado de matar a su pareja en North Fort Myers

Díaz-Canel admite que Cuba comerá solo lo que logre producir en medio de la peor crisis alimentaria en décadas

Díaz-Canel admite que Cuba comerá solo lo que logre producir en medio de la peor crisis alimentaria en décadas

🚨 Derrumbe de escalera en edificio de La Habana deja una mujer herida

🚨 Derrumbe de escalera en edificio de La Habana deja una mujer herida

ARCHIVO - El exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, participa en una ceremonia en conmemoración del aniversario de los atentados terroristas del 11 de septiembre en Nueva York, el jueves 11 de septiembre de 2025. (Foto AP/Seth Wenig, archivo)

Exalcalde de NY Rudy Giuliani se encuentra hospitalizado en estado crítico, dice su portavoz

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter