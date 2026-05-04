Explosión deja a 12 mineros atrapados en una mina de carbón en Colombia

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Jorge Emilio Rey, gobernador del departamento de Cundinamarca, señaló en la plataforma social X que había 15 mineros dentro de la mina al momento de la explosión del lunes, pero añadió que tres mineros lograron salir “por sus propios medios”. Uno de ellos fue trasladado a un hospital.

La mina está ubicada en Sutatausa, un municipio a unos 75 kilómetros (46 millas) de Bogotá, y a 2.500 metros (8.200 pies) sobre el nivel del mar.

Rescatistas y ambulancias llegaron al lugar el lunes para ayudar a los mineros atrapados.

Los accidentes mineros son comunes en el centro de Colombia, donde decenas de pequeños operadores explotan minas de carbón y esmeraldas.

En 2023, 11 mineros murieron por una explosión en otra mina de carbón en Sutatausa. En 2020, 11 mineros fallecieron durante un accidente en Cucunubá, otro municipio del departamento de Cundinamarca.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP