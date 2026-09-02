Explosión cerca de estación de tren en Alemania deja varios heridos y moviliza a la policía

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Las autoridades indicaron que un objeto no identificado explotó en el pasadizo de un edificio. Varias personas sufrieron heridas leves. También resultaron dañadas varias ventanas.

La policía señaló que el tráfico vial y el transporte público en las inmediaciones de la estación estaban interrumpidos. También había restricciones dentro de la estación de trenes.

Por el momento no había más información acerca de la explosión.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP