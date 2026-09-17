Expertos respaldados por la ONU ven posibles crímenes de guerra de EEUU en 2 ataques a Irán

Un hombre hace un gesto a la cámara mientras pasa ante un monumento que representa el puño cerrado del fallecido líder supremo iraní Alí Jamenei, asesinado por ataques de Estados Unidos e Israel el 28 de febrero, y un misil, en la plaza de la Revolución Islámica en el centro de Teherán, Irán, el martes 15 de septiembre de 2026. (AP Foto/Vahid Salemi) AP