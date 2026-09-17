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Expertos respaldados por la ONU ven posibles crímenes de guerra de EEUU en 2 ataques a Irán

GINEBRA (AP) — Expertos en derechos humanos designados por el principal organismo de derechos humanos de la ONU afirman que han encontrado “motivos razonables” para creer que Estados Unidos cometió crímenes de guerra en dos ataques en Irán, incluido uno contra una escuela en la ciudad sureña de Minab.

Un hombre hace un gesto a la cámara mientras pasa ante un monumento que representa el puño cerrado del fallecido líder supremo iraní Alí Jamenei, asesinado por ataques de Estados Unidos e Israel el 28 de febrero, y un misil, en la plaza de la Revolución Islámica en el centro de Teherán, Irán, el martes 15 de septiembre de 2026. (AP Foto/Vahid Salemi)
Un hombre hace un gesto a la cámara mientras pasa ante un monumento que representa el puño cerrado del fallecido líder supremo iraní Alí Jamenei, asesinado por ataques de Estados Unidos e Israel el 28 de febrero, y un misil, en la plaza de la Revolución Islámica en el centro de Teherán, Irán, el martes 15 de septiembre de 2026. (AP Foto/Vahid Salemi) AP
ARCHIVO - Un clérigo toma una foto en la destruida escuela Shajareh Tayyebeh, que se ha convertido en un lugar de duelo y recuerdo a los muertos en un ataque aéreo estadounidense el 8 de febrero en Minab, en el sur de Irán, el lunes 7 de septiembre de 2026. (AP Foto/Vahid Salemi, Archivo)
ARCHIVO - Un clérigo toma una foto en la destruida escuela Shajareh Tayyebeh, que se ha convertido en un lugar de duelo y recuerdo a los muertos en un ataque aéreo estadounidense el 8 de febrero en Minab, en el sur de Irán, el lunes 7 de septiembre de 2026. (AP Foto/Vahid Salemi, Archivo) AP

El equipo internacional de determinación de los hechos sobre Irán señala que las conclusiones se centran en un par de ataques aéreos que mataron al menos a 178 civiles, entre ellos mujeres y niños.

El equipo también señaló que las fuerzas de seguridad del estado cometieron asesinatos a una “escala impactante” en Irán.

Indicó que los civiles quedaron atrapados entre “graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad cometidos por su propio gobierno y el mortífero conflicto del país con Estados Unidos e Israel”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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