Expertos respaldados por la ONU ven posibles crímenes de guerra de EEUU en 2 ataques a Irán

El equipo internacional de determinación de los hechos sobre Irán señala que las conclusiones se centran en un par de ataques aéreos que mataron al menos a 178 civiles, entre ellos mujeres y niños.
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GINEBRA (AP) — Expertos en derechos humanos designados por el principal organismo de derechos humanos de la ONU afirman que han encontrado “motivos razonables” para creer que Estados Unidos cometió crímenes de guerra en dos ataques en Irán, incluido uno contra una escuela en la ciudad sureña de Minab.
El equipo internacional de determinación de los hechos sobre Irán señala que las conclusiones se centran en un par de ataques aéreos que mataron al menos a 178 civiles, entre ellos mujeres y niños.
El equipo también señaló que las fuerzas de seguridad del estado cometieron asesinatos a una “escala impactante” en Irán.
Indicó que los civiles quedaron atrapados entre “graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad cometidos por su propio gobierno y el mortífero conflicto del país con Estados Unidos e Israel”.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
FUENTE: AP
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