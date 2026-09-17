americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Expertos ONU ven posibles crímenes de guerra de EEUU en Irán y otras noticias de Oriente Medio

Expertos en derechos humanos designados por Naciones Unidas dijeron que existen “motivos razonables” para creer que Estados Unidos cometió crímenes de guerra en dos ataques en Irán el primer día de la guerra.

Un árbol y otras decoraciones de colores se ven en las paredes de un salón lleno de escombros en la escuela Shajareh Tayyebeh, golpeada por un ataque aéreo estadounidense el 28 de febrero de 2026 en Minab, en el sur de Irán, el lunes 7 de septiembre de 2026. (AP Foto/Vahid Salemi)
Un árbol y otras decoraciones de colores se ven en las paredes de un salón lleno de escombros en la escuela Shajareh Tayyebeh, golpeada por un ataque aéreo estadounidense el 28 de febrero de 2026 en Minab, en el sur de Irán, el lunes 7 de septiembre de 2026. (AP Foto/Vahid Salemi) AP

Mientras tanto, la Autoridad Palestina ha condenado la decisión de Estados Unidos de negar a sus funcionarios los visados necesarios para asistir a la próxima Asamblea General de la ONU. Y países que recientemente firmaron un pacto de defensa con Arabia Saudí pedían que terminase la escalada de combates en el vecino Yemen.

A continuación, un vistazo a las últimas noticias en Oriente Medio el jueves.

Expertos respaldados por la ONU examinan ataques de EEUU en Irán

Expertos en derechos humanos designados por el principal órgano de derechos humanos de la ONU señalaron que sus conclusiones se centran en dos ataques de Estados Unidos que mataron al menos a 178 civiles, entre ellos mujeres y niños, el primer día de la guerra en Irán.

Al menos un misil de Estados Unidos impactó contra la escuela Shajareh Tayyebeh en Minab, según una investigación de The Associated Press. El gobierno de Trump aún no ha asumido directamente la responsabilidad ni ha divulgado las conclusiones de una investigación del Pentágono sobre el bombardeo de la escuela.

El equipo respaldado por la ONU formuló las acusaciones de crímenes de guerra por el ataque contra la escuela, “claramente identificable”, y por otro ataque aéreo en el que los misiles dispersaron perdigones de tungsteno sobre un “complejo deportivo y una zona residencial claramente identificables” en la ciudad sureña de Lamerd.

La Autoridad Palestina objeta la decisión de EEUU sobre visas

La Autoridad Palestina condenó la negativa de Estados Unidos a conceder visados al presidente palestino, Mahmud Abás, y a otros funcionarios de la Autoridad Palestina antes de la Asamblea General de la ONU, y calificó las acciones de Israel como “la verdadera amenaza para la solución de dos Estados y las perspectivas de paz”.

La Autoridad administra partes de Cisjordania, ocupada por Israel. También rechazó las acusaciones de Estados Unidos de que ha glorificado el extremismo y se ha apartado del camino hacia la paz con Israel.

Su ministerio de Exteriores indicó que seguía comprometido con unas negociaciones estancadas desde hace tiempo, pero defendió sus esfuerzos por lograr el reconocimiento palestino a través de organismos y tribunales internacionales. Estados Unidos se opone a esa estrategia, al afirmar que “internacionaliza” el conflicto israelí-palestino y busca eludir las negociaciones.

Israel y Marruecos profundizan sus lazos diplomáticos

Israel y Marruecos dijeron que abrirán embajadas y ampliarán las relaciones establecidas en el marco de los Acuerdos de Abraham, negociados con mediación de Estados Unidos, mediante los cuales cuatro países árabes normalizaron relaciones con Israel en 2020.

Israel y Marruecos anunciaron la medida en una declaración conjunta con Estados Unidos, al señalar que integrar a Israel en el mundo árabe en un sentido más amplio “conducirá a la paz, la estabilidad y una prosperidad compartida”. Los Acuerdos de Abraham fueron un logro emblemático de política exterior del primer mandato del presidente Donald Trump.

Israel y Marruecos afrontan elecciones en las próximas semanas.

Aliados de Arabia Saudí piden calma en Yemen

Pakistán y Turquía, que recientemente firmaron un pacto de defensa con Arabia Saudí, han condenado los recientes ataques de los rebeldes hutíes respaldados por Irán en Yemen contra el reino.

El Ministerio turco de Defensa describió el pacto como de naturaleza defensiva, centrado en la disuasión colectiva, la cooperación militar y el fortalecimiento de las capacidades de defensa de los países. Indicó que los firmantes trabajaban para “institucionalizar” la alianza. Y un portavoz del Ministerio paquistaní de Exteriores afirmó que estaban en marcha los preparativos para establecer una secretaría.

___

Esta nota se actualizará a lo largo del día a medida que surjan nuevos acontecimientos.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Los precios en una gasolinera en Greenwood Village, Colorado, el 15 de septiembre del 2026. (AP foto/David Zalubowski)

Las ventas minoristas en EEUU aumentaron en agosto tras bajar en julio

Liexer De La Cruz conduce su triciclo con clientes en Minas, en la provincia cubana de La Habana, el viernes 4 de septiembre de 2026. (AP Foto/Ramon Espinosa)

Un hombre lucha por una nueva vida en Cuba tras ser expulsado de EEUU

El presidente Donald Trump habla con la prensa después de que la rampa inflable de emergencia del avión presidencial antes de la llegada del mandatario a la Base Conjunta Andrews, el miércoles 9 de septiembre de 2026, en Maryland. (AP Foto/Jacquelyn Martin)

Trump ve poco probable que los precios del crudo bajen antes de las elecciones legislativas

Destacados del día

El presidente estadounidense Donald Trump se dirige a la multitud durante el Abierto de Irlanda en el campo Trump International Golf Links en Doonbeg, Irlanda, el domingo 13 de septiembre de 2026. (Foto AP/Peter Morrison)

La Reserva Federal sube las tasas por primera vez desde 2023 ante la persistente inflación en EEUU

Abdiel Bermúdez sale de Cuba y aparece en México tras años como rostro del Noticiero Nacional de TV

Abdiel Bermúdez sale de Cuba y aparece en México tras años como rostro del Noticiero Nacional de TV

DÍAZ-CANEL ESTRENA PROGRAMA DE RADIO EN PLENA CRISIS CUBANA: Criterio Compartido saldrá cada 15 días

DÍAZ-CANEL ESTRENA PROGRAMA DE RADIO EN PLENA CRISIS CUBANA: "Criterio Compartido" saldrá cada 15 días

Cuba pone en circulación billetes de 10 MIL y 20 MIL pesos en medio de la devaluación del CUP

Cuba pone en circulación billetes de 10 MIL y 20 MIL pesos en medio de la devaluación del CUP

Los precios en una gasolinera en Greenwood Village, Colorado, el 15 de septiembre del 2026. (AP foto/David Zalubowski)

Las ventas minoristas en EEUU aumentaron en agosto tras bajar en julio

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter