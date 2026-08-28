Exministro ecuatoriano señalado en caso de magnicidio es deportado desde EEUU, según Noboa

“Lo dijimos, lo cumplimos. José Serrano, ministro del Interior de (Rafael) Correa, nuevo huésped de El Encuentro”, escribió el mandatario en su cuenta de X, en alusión al centro carcelario al que será trasladado el exfuncionario cuando arribe al país andino.

Noboa adjuntó fotografías del exministro esposado de manos y pies mientras es custodiado por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas estadounidense (ICE, por sus siglas en inglés).

Serrano permanecía recluido en un centro de detención migratoria estadounidense desde agosto de 2025 cuando fue detenido por haber excedido el tiempo permitido por su visa de turismo. La justicia de ese país le negó en mayo un pedido de asilo.

Ni el mandatario ni autoridades gubernamentales proporcionaron detalles sobre el operativo de traslado y la situación legal del exfuncionario.

Serrano, exministro y considerado hombre fuerte durante el gobierno de Rafael Correa (2007-2017) y exlegislador, es señalado por la Fiscalía de Ecuador como “presunto planificador” del magnicidio del excandidato Villavicencio, acribillado tres años atrás al finalizar un acto político en el norte de Quito. Ha negado las acusaciones en su contra y ha dicho ser víctima de “persecución política”.

Junto al exalto funcionario fueron acusadas otras seis personas como autores y cómplices del magnicidio. Se espera una decisión del juez sobre la convocatoria a juicio de los supuestos involucrados.

Según la investigación, Serrano habría obtenido información privilegiada de Villavicencio mientras era ministro y la habría entregado a integrantes del grupo delictivo Los Lobos, que ejecutaron el asesinato.

Verónica Serrano, hija del exministro, aseveró en un mensaje de X que su padre fue retirado del centro de detención migratoria sin que su familia ni sus abogados fueran avisados y alertó a la comunidad internacional y organismos de derechos humanos.

“Nuestro padre es un perseguido político del gobierno de Daniel Noboa por haber denunciado los vínculos de su gobierno con el narcotráfico”, escribió la hija del deportado, sin presentar pruebas sobre su afirmación.

Por el asesinato de Villavicencio fueron sentenciados en julio de 2024 un hombre y una mujer que recibieron una pena de casi 35 años de prisión como autores materiales.

FUENTE: AP