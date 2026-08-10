Exestrella de Falcons y nativo de Nueva Orleans Deion Jones anticipa regreso emotivo con Saints

Archivo: El apoyador exterior de los Falcons de Atlanta, Deion Jones (45), intercepta un pase del quarterback de los Saints de Nueva Orleans, Drew Brees (no aparece en la foto), y lo devuelve para un touchdown en la segunda mitad de un partido de fútbol americano de la NFL en Nueva Orleans, el 26 de septiembre de 2016. (Foto AP/Butch Dill, Archivo) AP

Pocos pueden apreciar mejor la intensidad de la histórica rivalidad entre Saints y Falcons que Jones, quien creció en New Orleans y comenzó su carrera en la NFL con los Falcons como selección de segunda ronda del draft procedente de LSU en 2016.

“Tengo algunos amigos y familiares que están muy emocionados de que esté aquí”, y señaló que ya se había topado con algunos viejos amigos de Jesuit High School. “También tengo algunos amigos que eran fanáticos míos, y fanáticos de Atlanta. Así que dicen que ahora mismo tienen muchas cosas que tragarse”, dijo Jones después del entrenamiento de los Saints el domingo.

Jones se unió a los Saints tras una prueba reciente y habrá jugado para todos los equipos de la División Sur de la NFC si termina en el roster de temporada regular de Nueva Orleans.

Tras pasar sus primeras seis temporadas con los Falcons, jugó una temporada en la AFC con Cleveland antes de regresar a la NFC Sur con Carolina en 2023 y con Tampa Bay desde 2024 hasta la temporada pasada.

“Básicamente ya hice todo el recorrido” por la división. “Círculo completo, de vuelta a casa, donde todo empezó. Y quiero divertirme mucho con esto”, expresó Jones.

Jones, jugador del Pro Bowl de 2017 con Atlanta, participó en 17 partidos con los Buccaneers en 2025, todos como linebacker suplente y habitual en equipos especiales. Se espera que tenga funciones similares en Nueva Orleans.

El entrenador de los Saints, Kellen Moore, manifestó que, aunque su cuerpo técnico espera que las raíces locales de Jones puedan ser un activo, eso no tuvo nada que ver con su evaluación como jugador.

“Es un muy buen jugador de fútbol americano que ha tenido éxito en nuestra división durante mucho tiempo. El año pasado jugó en equipos especiales en Tampa y tuvo un buen nivel de éxito allí”, señaló Moore.

“Los vínculos locales son un buen extra. Genera un nivel de comodidad al estar todos en la misma sintonía. Él entiende las expectativas aquí y de qué se trata este lugar”, añadió.

Después de su primera práctica con los Saints el sábado, Jones se unió a sus nuevos compañeros para ver el discurso de exaltación del ex quarterback de Nueva Orleans Drew Brees en el Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional.

Fue un momento conmovedor para Jones, quien estaba en la preparatoria en Nueva Orleans en 2009, cuando Brees condujo a los Saints al único título de Super Bowl de la franquicia. En aquel entonces, los Saints eran un símbolo de esperanza y renacimiento en su ciudad, que aún se reconstruía tras la devastación generalizada del huracán Katrina cuatro años antes.

Jones evitó la oportunidad de presumir sobre las intercepciones tardías y decisivas que le hizo a Brees en 2016 y 2017, una de las cuales devolvió 90 yardas para touchdown en el primer partido de su carrera en el Superdome.

“En realidad no pensé” en esas intercepciones. “Solo saber lo que él hizo por la ciudad, competir contra él y su intensidad y cómo lideraba al equipo… o sea, me encantaba del otro lado del balón. Me hizo jugar mejor, me hizo querer elevar mi nivel de juego”, dijo.

Jones afirmó que incluso cuando jugaba para los Falcons, disfrutaba ver a los Saints hacerlo bien contra cualquier equipo excepto el suyo, al entender lo que significaban para sus familiares y para la gente con la que creció.

“Fue divertido, siempre molestando a mis tíos y a mi familia con eso de ser el villano que llegaba a la ciudad. Siempre he sido partidario de los Saints. Sé lo que los Saints hacen por la ciudad. Sé que esto es el corazón; si a los Saints les va bien, a la ciudad le va bien", dijo Jones.

“Me divertía venir e intentar interrumpir eso de vez en cuando”, continuó Jones. “Pero es una bendición estar de este lado”.

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FUENTE: AP