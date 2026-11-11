Exentrenador de la NFL Rex Ryan se entrega tras presunto atropello y fuga en Nashville

Rex Ryan, ex entrenador de la NFL, aparece en esta foto distribuida por la policía de Nashville. (Metro Nashville Police Department vía AP) AP

Ryan conducía una camioneta tipo pickup cuando presuntamente pasó por encima de los pies de ambas personas, quienes tenían el derecho de paso al cruzar una calle principal en el distrito turístico de honky-tonk y música de Nashville la noche del jueves, dijo la policía en un comunicado el miércoles.

Los peatones involucrados, que sufrieron lesiones leves, le hicieron señas a Ryan para que se detuviera en otro semáforo en rojo y dijeron que él se bajó para discutir con ellos, según la policía. Tomaron una foto del conductor y de la placa del vehículo, señaló la policía.

Ryan, analista de fútbol americano de ESPN, estuvo en la cadena el domingo para el programa previo a los partidos de la NFL y el lunes para un programa matutino, ambos grabados en Nueva York.

Ryan se presentó al centro de detención de Nashville temprano el miércoles, de acuerdo con la policía del condado de Davidson. Más tarde fue puesto en libertad.

Los registros en línea no identificaban a un abogado de Ryan. Un número telefónico que se cree era de Ryan tenía un mensaje automático de salida, y no se pudo dejar un mensaje.

Ryan fue acusado de dos cargos por abandonar el lugar de un accidente, dos cargos por no proporcionar información o prestar ayuda y dos cargos por no obedecer una señal de control de tráfico, según los registros judiciales. Todos son delitos menores.

Un comisionado judicial fijó la fianza de Ryan en 6.000 dólares, pero calificó para libertad previa al juicio, lo que significa que fue liberado bajo condiciones no financieras. Está programado para comparecer ante el tribunal el próximo mes.

Ryan dirigió a los Bills de Buffalo Bills y a los Jets de Nueva York. Llevó a los Jets al juego de campeonato de la AFC en años consecutivos tras las temporadas de 2009 y 2010.

Mientras estuvo con los Jets, Ryan se convirtió en una de las figuras más populares del equipo y de la NFL, especialmente durante sus primeras temporadas como entrenador, debido a su estilo descarado y pintoresco en las conferencias de prensa.

No ha entrenado desde que fue despedido por los Bills con un partido por disputar en la temporada de 2016, aunque desde entonces ha manifestado interés en volver a dirigir y fue entrevistado en 2025 para la vacante de entrenador en jefe de los Jets cuando Aaron Glenn fue contratado.

Su padre, el fallecido Buddy Ryan, fue una leyenda como entrenador de la NFL que coordinó a la defensa de los Bears de Chicago, una de las mejores de la historia. Seth Ryan, uno de los dos hijos de Rex Ryan, está actualmente en su primera temporada como coordinador del juego aéreo de los Jets.

Ryan es más conocido ahora por su trabajo en ESPN como uno de los analistas del programa previo a los partidos de la NFL de la cadena.

“Estamos al tanto y estamos en contacto con Rex”, dijo ESPN en un comunicado el miércoles.

___

Fingerhut informó desde Des Moines, Iowa. Los periodistas de The Associated Press Dennis Waszak Jr., en Florham Park, Nueva Jersey, y Joe Reedy, en Cleveland, contribuyeron.

FUENTE: AP