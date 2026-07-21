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Evenepoel gana la contrarreloj, su segunda victoria consecutiva de etapa en el Tour de Francia

THONON-LES-BAINS, Francia (AP) — El campeón mundial de contrarreloj Remco Evenepoel fue el más veloz y ganó el martes la 16.ª etapa del Tour de Francia y recortó en 28 segundos la dominante ventaja de Tadej Pogačar, que es líder de la clasificación general.

El belga Remco Evenepoel conduce en la 16ma etapa, una contrarreloj en Evian-Les-Bains en el Tour de Francia el martes 21 de julio del 2026. (AP Foto/Thibault Camus)
El belga Remco Evenepoel conduce en la 16ma etapa, una contrarreloj en Evian-Les-Bains en el Tour de Francia el martes 21 de julio del 2026. (AP Foto/Thibault Camus) AP

Evenepoel completó la contrarreloj individual de 26,1 kilómetros en 32 minutos y 19 segundos, un minuto más rápido que Mattias Skjelmose, quien hasta entonces había marcado el mejor tiempo, antes de que el ciclista belga viera a Pogačar cruzar la meta con el segundo mejor registro del día.

Eso le aseguró a Evenepoel victorias de etapa consecutivas, después de imponerse en la 15.ª etapa el domingo. El lunes fue día de descanso.

Sin embargo, su compañero Florian Lipowitz se cayó y abandonó. El ciclista alemán resbaló al tomar una curva cerrada cerca de la meta y se deslizó por la carretera hasta chocar contra el bordillo de la acera. No pudo continuar con lo que parecía una lesión en el hombro.

“Esta victoria deja un sabor agridulce. Le deseo lo mejor. Lo voy a extrañar mucho durante toda la semana”, dijo Evenepoel sobre su compañero en Red Bull-Bora-Hansgrohe.

Pogačar tuvo un tambaleo al pasar por la misma curva, pero se recuperó y pudo continuar.

La etapa del martes fue la única contrarreloj individual del Tour: comenzó en Évian-les-Bains, junto al lago Lemán, con una subida de 16,4 kilómetros por la Côte de Larringes, de segunda categoría, seguida de un descenso técnico antes de una recta hacia Thonon-les-Bains.

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