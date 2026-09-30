Ethan Salas de Padres aparece en alineación de 2do Juego; sería el cátcher más joven en playoffs

El venezolano Ethan Salas, de los Padres de San Diego, espera el comienzo de la Serie de Comodines de la Liga Nacional ante los Cachorros de Chicago, el martes 29 de septiembre de 2026 (AP Foto/Gregory Bull) AP

El venezolano fue incluido en la alineación titular de los Padres de San Diego para el segundo juego de su Serie de Comodines contra los Cachorros de Chicago la noche del miércoles.

Salas, de 20 años, será el receptor y bateará séptimo en el orden anunciado por el mánager Craig Stammen en el Petco Park. Salas también será el jugador más joven en participar en la postemporada con San Diego.

Los Padres ascendieron a su principal prospecto el 1 de septiembre, y se convirtió en el jugador más joven en desempeñarse como receptor en un partido de Grandes Ligas desde Iván “Pudge” Rodríguez en 1991.

Salas, que nació en junio de 2006, bateó de 24-10 para cerrar la temporada regular, después de irse en blanco en sus primeros 15 turnos al bate en las mayores.

Conectó una serie de hits oportunos durante su repunte tardío, y el 16 de septiembre se convirtió en el receptor más joven en tener un juego de múltiples jonrones. También recibió elogios por sus habilidades defensivas por parte del cuerpo técnico de los Padres, e incluso su pericia con los desafíos del sistema automático de bolas y strikes fue excelente.

Eso fue más que suficiente para ganarse un lugar en la nómina de postemporada, de 26 jugadores. Ahora Salas será titular en su debut de playoffs.

Recibirá al veterano Nick Pivetta, quien ya trabajó con el joven durante la temporada regular.

Bob Didier tenía 20 años y 230 días cuando fue receptor de los Bravos de Atlanta en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional de 1969.

Salas es bateador zurdo, mientras que los otros receptores de los Padres, Freddy Fermin y el dominicano Luis Campusano, son derechos. Eso hace que Salas encaje de manera natural para enfrentar a Kevin Gausman, el abridor derecho de los Cachorros en el segundo juego, después de que el zurdo Matthew Boyd abrió la serie.

San Diego atacó de inmediato a Boyd al llevarse el primer juego de la serie con una paliza de 8-0. Los Padres han ganado 18 de sus últimos 21 partidos y llegan al segundo encuentro con la esperanza de asegurar un viaje a Milwaukee para la serie divisional este fin de semana.

Los Padres firmaron a Salas, quien nació en Florida y se crio en su mayor parte en Venezuela, como agente libre internacional en enero de 2023 con un bono récord de 5,6 millones de dólares.

Aunque el gerente general AJ Preller traspasó a casi todos los principales prospectos de su productivo sistema de ligas menores durante el último lustro en sus intentos por ganar una Serie Mundial de inmediato, no negoció a Salas, a quien se considera ampliamente uno de los mejores prospectos receptores en la historia reciente del béisbol.

Los Padres no han dudado en permitir que sus principales prospectos lleguen al escenario de los playoffs durante la actual racha récord de la franquicia, de cinco apariciones en postemporada en siete años. El dominicano Fernando Tatis Jr. hizo su debut de playoffs a los 21 años en 2020, y Jackson Merrill también tenía 21 para su debut en 2024.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP