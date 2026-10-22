Estudiantes derrota por penales a Flamengo y evita final brasileña en Copa Libertadores

El arquero uruguayo Fernando Muslera, de Estudiantes de la Plata, ataja un penal ejecutado por Jorginho, de Flamengo, en la tanda para definir la semifinal de la Copa Libertadores en Río de Janeiro, el jueves 22 de octubre de 2026 (AP Foto/Silvia Izquierdo) AP

En el estadio Maracaná, de Río de Janeiro, Muslera tapó los remates de Jorginho, Lucas Paquetá y Bruno Henrique y condujo al equipo argentino a su sexta final del torneo regional.

El Pincha, campeón de la Libertadores en 1968, 1969, 1970 y 2009, resistió con un jugador menos desde los 50 minutos por la expulsión de Baltasar Rodríguez y rescató un empate 0-0 en el partido de vuelta de las semifinales que terminaron sin goles en los 180 minutos.

Los penales de José Sosa, Eros Mancuso y Tiago Palacios le permitieron a Estudiantes clasificar y evitar la tercera final consecutiva de la Libertadores entre clubes brasileños.

Flamengo, vigente campeón del certamen, no podrá defender la corona en la final que se realizará el 28 de noviembre en Montevideo.

Estudiantes se medirá en ese duelo con Palmeiras, finalista de la pasada edición, que el miércoles eliminó también por penales a Fluminense y que buscará el octavo título seguido para los brasileños.

El Maracaná fue el escenario de la segunda caída de conjuntos locales ante rivales argentinos, tras la victoria conseguida el martes por Boca Juniors ante Vasco da Gama, que lo clasificó a la final de la Copa Sudamericana.

En un duelo entre tetracampeones de la Libertadores, Estudiantes supo defenderse más de 40 minutos en inferioridad cuando Rodríguez fue expulsado al recibir la segunda tarjeta amarilla por sujetar Samu Lino cuando iniciaba una acción ofensiva.

A pesar de tener sólo 24% de posesión de balón, el Pincha exhibió su solidez defensiva, que contó con una actuación contundente de los zagueros Leandro González Pírez y Santiago Núñez.

En la tanda de penales, Muslera fue la figura al defender su arco con tres atajadas decisivas.

Tras el acierto inicial de su compatriota Giorgian de Arrascaeta, el guardameta uruguayo de 40 años se esforzó para detener los tiros de Jorginho y Lucas Paquetá.

Por Estudiantes sólo falló Edwuin Cetré, que primero cometió un doble toque y en la repetición del cobro envió su tiro por encima del travesaño.

Muslera atajó el tiro definitivo de Bruno Henrique y confirmó la clasificación de Estudiantes.

Antes del emocionante desenlace, la primera parte tuvo un dominio posicional de Flamengo, pero Estudiantes fabricó las mejores oportunidades para romper el equilibrio.

Poco después del primer cuarto de hora, el Pincha rozó el gol con un disparo desde fuera del área por parte de Baltasar Rodríguez, que desvió el arquero Agustín Rossi y golpeó el palo antes de salir por la última línea.

Antes, González Pírez cabeceó un saque de esquina y Marcos Rojo desvió ligeramente la pelota, lo que obligó a Rossi a otra gran intervención.

Rojo entró en la alineación del técnico uruguayo Alexander Medina luego de ser habilitado por el Tribunal de Arbitraje del Deporte (TAS), que dejó sin efecto la decisión de la CONMEBOL que le había impedido estar en el partido de ida por considerar que no había sido inscrito a tiempo.

Flamengo dominó la tenencia en el período inicial, pero se fue al descanso sin remates a puerta.

El conjunto dirigido por el portugués Leonardo Jardim amenazó a los 33 minutos con una acción individual del delantero Pedro, quien dejó atrás a dos marcadores, pero su tiro-centro se marchó desviado del arco defendido por Muslera.

Estudiantes perdió por lesión al delantero Joaquín Correa, quien abandonó la cancha a los 38 minutos y fue reemplazado por Tiago Palacios.

El conjunto argentino intentó cortar el juego del rival con infracciones y totalizó ocho faltas antes de llegar al descanso.

En el comienzo del segundo tiempo, la vehemencia de Estudiantes le pasó factura cuando Rodríguez fue expulsado por doble amarilla.

Tras la falta sobre Lino, Lucas Paquetá firmó el primer tiro al arco del Mengao con el cobro del libre directo, que fue rechazado por Muslera.

A los 54, Santiago Núñez vio la amarilla por una falta contra Pedro. González Pírez, su compañero en la zaga, también la recibió poco antes de la sanción contra Rodríguez.

Con la superioridad numérica, Flamengo aumentó su volumen ofensivo y potenció su creatividad con el ingreso de De Arrascaeta, que regresó tras la fractura en la muñeca izquierda que sufrió el mes pasado en un amistoso de la selección uruguaya frente a Corea del Sur.

A los 81 minutos, el equipo carioca modificó su línea ofensiva con la entrada de Bruno Henrique, Gonzalo Plata y Ayrton Lucas.

Tras la reanudación, Paquetá habilitó por elevación para Plata, quien cabeceó frente a Muslera, pero el portero uruguayo reaccionó y evitó la caída de su valla.

A tres minutos del final, Flamengo dispuso de tres córners consecutivos y, en el último, Jorginho puso un centro que Paquetá cabeceó rozando el palo.

Estudiantes se defendió con orden y extendió la definición hasta los penales, en los que Muslera premió el sacrificio de sus compañeros.

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FUENTE: AP