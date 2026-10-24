Estadounidense Skye Blakely suma 2 medallas más en el Mundial de gimnasia

La estadounidense Skye Blakely reacciona tras competir en las calificación de barras asimétricas en el Campeonato del Mundo de Gimnasia el domingo 18 de octubre del 2026. (AP Foto/Francisco Seco) AP

La atleta de 21 años que el viernes se elevó hasta el oro en el All-Around tras recuperarse de lesiones que arruinaron sus esperanzas olímpicas en 2021 y de nuevo en 2024, apenas pareció cansada en lo que rápidamente se ha convertido en la competencia de su vida.

Blakely promedió 14.166 puntos en sus dos saltos para compartir el podio con la medallista de oro Rebeca Andrade, de Brasil, y con su compañera de equipo estadounidense Claire Pease.

Andrade, campeona olímpica en salto y medallista olímpica de plata en el All-Around en París detrás de Simone Biles, superó por poco a Pease para llevarse el oro. Andrade, de 27 años, que por el momento compite como especialista por aparatos mientras contempla postularse para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, promedió 14.666, apenas por delante de Pease, con 14.233.

Kaylia Nemour, de Argelia, se recuperó de un tropiezo en salto en la final del All-Around el viernes que le costó una medalla y defendió con facilidad su oro en barras asimétricas. La rutina intrincada y técnicamente exigente de Nemour —quizá la más difícil que actualmente realiza cualquier gimnasta, hombre o mujer, en cualquier aparato— le valió 15.333, la puntuación más alta del día.

Helen Kervic, de Alemania, se quedó con la plata con 14.833, y Blakely fue tercera con 14.600.

Blakely, que se unió a las campeonas olímpicas Biles y Nastia Liukin, así como a Rebecca Bross, como las únicas estadounidenses en ganar al menos cuatro medallas en un mismo Mundial, tendrá la oportunidad de aumentar su total el domingo cuando compita en la final de viga.

El estadounidense Fred Richard ayudó al equipo masculino de Estados Unidos a reivindicarse tras un titubeante séptimo lugar en la final por equipos, al superar por poco al británico Jake Jarman para ganar el oro en el ejercicio de piso. Richard, de 22 años, que ha pasado los últimos años intentando elevar el perfil de la rama masculina de este deporte a través de las redes sociales, registró 14.633 para darle a los estadounidenses su tercer oro individual en los últimos dos años.

Jarman, que llegaba como campeón defensor del aparato, presentó una rutina de mayor dificultad, pero los jueces le descontaron por la ejecución. Su 14.600 no fue suficiente para desbancar a Richard de lo más alto del podio.

El vigente campeón olímpico en piso, Carlos Yulo, se sentó durante su segunda pasada acrobática y terminó octavo en la final de ocho gimnastas. Arsenii Dukhno, de Rusia, que había encabezado la clasificación, se salió del área tras excederse en una secuencia acrobática y acabó sexto.

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FUENTE: AP