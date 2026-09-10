¿Está Yemen a punto de volver a la guerra civil? AP Explica

Rebeldes hutíes de Yemen charlan mientras revisan sus armas durante una campaña de movilización en Saná, Yemen, el jueves 10 de septiembre de 2026. (AP Foto) AP

Este es un vistazo al conflicto que se intensifica a lo largo del mar Rojo y que podría volver a desgarrar al país más pobre del mundo árabe y, potencialmente, impulsar los precios del petróleo aún más por encima de la marca de 100 dólares por barril.

Yemen cuenta con una población de más de 40 millones de personas, quienes temen que el país vuelva a la guerra civil en la que murieron 150.000 personas y llevó a muchas otras al borde de la hambruna en una de las crisis humanitarias más extensas del mundo. En 2022 comenzó un alto el fuego con el gobierno yemení reconocido internacionalmente, así como una coalición más amplia respaldada por los saudíes.

Los problemas de Yemen se deben, en parte, a su ubicación estratégica en el extremo sur de la península arábiga y junto al estrecho de Bab el-Mandeb, en el extremo sur del mar Rojo. Es una de las rutas marítimas más transitadas del mundo y a la que el mundo recurre mientras Irán continúa atacando barcos en el estrecho de Ormuz.

La guerra civil dejó a muchos yemeníes con hambre y fuera del alcance de la ayuda. En un importante avance, funcionarios hutíes y yemeníes afirmaron que los hutíes se habían apoderado de la ciudad portuaria yemení de Mokha, que estaba en manos del gobierno yemení reconocido internacionalmente.

La toma de Mokha por parte de los hutíes los sitúa a unos 80 kilómetros (50 millas) de Bab el-Mandeb, lo que crea más complicaciones para el transporte marítimo en el mar Rojo, y no solo para la vecina Arabia Saudí. Estados Unidos ha mostrado señales de querer poner fin a la guerra con Irán y lograr que los buques cargados de petróleo se muevan en todas partes, no ampliar el conflicto.

La enemistad de los hutíes con los saudíes podría afectar el comercio mundial de petróleo

La frágil calma del alto el fuego se mantuvo hasta hace pocas semanas, cuando los hutíes pusieron a prueba un bloqueo liderado por Arabia Saudí sobre zonas controladas por los rebeldes. Los saudíes atacaron el aeropuerto internacional de Saná, la capital controlada por los rebeldes, lo que los hutíes calificaron como un intento de impedir que un avión que transportaba a líderes hutíes regresara a casa tras asistir al funeral del fallecido líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei.

Los hutíes ya se oponían al respaldo saudí a las fuerzas del gobierno yemení, que, según los rebeldes, los han golpeado esta semana con decenas de ataques aéreos después de que los rebeldes atacaran varias instalaciones petroleras y servicios públicos en Arabia Saudí, hiriendo a decenas de personas.

Ahora que la guerra con Irán asfixia el estrecho de Ormuz, los hutíes tienen una nueva forma de infligir dolor a su vecino al declarar un bloqueo contra Arabia Saudí y apuntar a sus esfuerzos por enviar su petróleo a través del mar Rojo.

Teherán, el respaldo de los hutíes, no se opone a hacer sufrir a los saudíes, aliados de Estados Unidos, mientras intenta limitar los envíos de petróleo desde el golfo al servicio de sus objetivos de guerra.

El ministro de Exteriores saudí, el príncipe Faisal bin Farhan, manifestó esta semana que el camino no estaba cerrado a la diplomacia, pero que su país no dudaría en defenderse.

Los hutíes han salido relativamente ilesos de la guerra reciente

Entre los grupos armados aliados de Irán en la región, los hutíes han tenido un perfil más bajo que Hezbollah en Líbano y Hamás en Gaza. Eso, así como su relativa distancia, ha ayudado a protegerlos de ataques israelíes en los casi tres años desde que comenzó la guerra en la Franja.

Pero los hutíes fueron atacados rápidamente con bombardeos estadounidenses cuando intentaron incorporarse en el conflicto regional al atacar lo que denominaron transporte marítimo vinculado a Israel en el mar Rojo, frente a la costa occidental de Yemen. Esos ataques pronto se desvanecieron.

Ahora, los hutíes han vuelto con un objetivo diferente, apuntando a barcos y otros activos de Arabia Saudí mientras el reino busca sacar su petróleo al mundo a través del mar Rojo y el estrecho de Bab el-Mandeb. Por ese corredor del mar Rojo suele pasar 1 billón de dólares en mercancías cada año.

Los hutíes “ya no están posicionados solo en la parte norte de la costa occidental; ahora controlan un tramo mucho más amplio del litoral, lo que los acerca a las zonas alrededor de Bab al-Mandeb”, señaló Ahmed Nagi, analista principal sobre Yemen en el International Crisis Group.

Para los consumidores mundiales de petróleo, que ya están preocupados por los ataques de Irán contra buques que intentan transitar el estrecho de Ormuz, la amenaza a otra ruta marítima global es una señal de peligro intermitente, especialmente ahora que el precio del crudo cotiza de nuevo por encima de 100 dólares el barril.

___

Anna informó desde Jerusalén. El periodista de The Associated Press Ahmed Haj en Adén, Yemen, contribuyó a este despacho.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP