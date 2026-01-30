americateve

Espanyol sorprendido por Alavés, que remonta y se impone 2-1 en La Liga

BARCELONA (AP) — Espanyol fue sorprendido por el visitante Alavés, que se impuso el viernes por 2-1 y amplió a cinco el número de partidos consecutivos de los Periquitos sin ganar.

Lucas Boyé culminó con un tiro corto un contraataque para completar la remontada de los Babazorros.

Roberto Fernández abrió el marcador por el Espanyol mediante un cabezazo y el capitán del Alavés, Antonio Blanco, igualó con un zurdazo desde fuera del área, el cual se desvió en otro jugador antes de irse a las redes.

Espanyol se ubica en el quinto lugar, pero la derrota constituye un golpe para sus esperanzas europeas. Real Betis y el Celta de Vigo están a dos puntos de distancia.

Alavés estaba previamente apenas a una unidad de la zona de descenso pero ha saltado al décimo lugar en la tabla.

FUENTE: AP

Cuba en ALERTA: Bruno Rodríguez declara emergencia internacional tras nueva orden de Trump

Juez frena liberación de cubano que ataco a agentes de ICE en Texas con su auto

Díaz-Canel rompe el silencio tras la orden de Trump para cortar el petróleo a Cuba

Arrestan a expresentador de CNN tras cubrir protesta contra ICE en una iglesia de Minnesota

