Espanyol sorprendido por Alavés, que remonta y se impone 2-1 en La Liga

Lucas Boyé culminó con un tiro corto un contraataque para completar la remontada de los Babazorros.
BARCELONA (AP) — Espanyol fue sorprendido por el visitante Alavés, que se impuso el viernes por 2-1 y amplió a cinco el número de partidos consecutivos de los Periquitos sin ganar.
Roberto Fernández abrió el marcador por el Espanyol mediante un cabezazo y el capitán del Alavés, Antonio Blanco, igualó con un zurdazo desde fuera del área, el cual se desvió en otro jugador antes de irse a las redes.
Espanyol se ubica en el quinto lugar, pero la derrota constituye un golpe para sus esperanzas europeas. Real Betis y el Celta de Vigo están a dos puntos de distancia.
Alavés estaba previamente apenas a una unidad de la zona de descenso pero ha saltado al décimo lugar en la tabla.
