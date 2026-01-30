Espanyol sorprendido por Alavés, que remonta y se impone 2-1 en La Liga

Compartir en:









Lucas Boyé culminó con un tiro corto un contraataque para completar la remontada de los Babazorros.

Roberto Fernández abrió el marcador por el Espanyol mediante un cabezazo y el capitán del Alavés, Antonio Blanco, igualó con un zurdazo desde fuera del área, el cual se desvió en otro jugador antes de irse a las redes.

Espanyol se ubica en el quinto lugar, pero la derrota constituye un golpe para sus esperanzas europeas. Real Betis y el Celta de Vigo están a dos puntos de distancia.

Alavés estaba previamente apenas a una unidad de la zona de descenso pero ha saltado al décimo lugar en la tabla.

FUENTE: AP